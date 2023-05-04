Общество

28 минут назад

Время назначенной на 5 мая легкоатлетической эстафеты изменилось

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#транспорт
Время назначенной на 5 мая легкоатлетической эстафеты изменилось

Завтра утром транспорт в центре города будет двигается в режиме ожидания.

Изменилось время проведения легкоатлетической эстафеты, посвящённой 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Открытие эстафеты перенесено с 11:00 на 09:45, старт забега — с 12:00 на 10:00. 
 
Маршрут забега остается прежним: площадь Соборная – улица Ленина – улица Гагарина – площадь Героев – улица Гагарина – площадь Авиаторов – улица Гагарина – улица Зегеля – площадь Плеханова – улица Зегеля – площадь Соборная.
 
Как сообщает мэрия, 5 мая с 08:00 и до 12:00 движение транспорта по маршруту забега будет осуществляться в режиме ожидания. На Соборной площади и подъезде к ней со стороны улицы Зегеля с полуночи 5  мая и до 11.00 вводится запрет проезд, остановку и стоянку.

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#транспорт

Комментарии (2)

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Ау!

3 минуты назад
Рабочий день! Ни о чём не говорит???
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Да

7 минут назад
Парад отменили. А ЗАБЕГ не отменят???. Очень важное мероприятие
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