Общество
28 минут назад
Время назначенной на 5 мая легкоатлетической эстафеты изменилось
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Завтра утром транспорт в центре города будет двигается в режиме ожидания.
Изменилось время проведения легкоатлетической эстафеты, посвящённой 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Открытие эстафеты перенесено с 11:00 на 09:45, старт забега — с 12:00 на 10:00.
Маршрут забега остается прежним: площадь Соборная – улица Ленина – улица Гагарина – площадь Героев – улица Гагарина – площадь Авиаторов – улица Гагарина – улица Зегеля – площадь Плеханова – улица Зегеля – площадь Соборная.
Как сообщает мэрия, 5 мая с 08:00 и до 12:00 движение транспорта по маршруту забега будет осуществляться в режиме ожидания. На Соборной площади и подъезде к ней со стороны улицы Зегеля с полуночи 5 мая и до 11.00 вводится запрет проезд, остановку и стоянку.
Маршрут забега остается прежним: площадь Соборная – улица Ленина – улица Гагарина – площадь Героев – улица Гагарина – площадь Авиаторов – улица Гагарина – улица Зегеля – площадь Плеханова – улица Зегеля – площадь Соборная.
Как сообщает мэрия, 5 мая с 08:00 и до 12:00 движение транспорта по маршруту забега будет осуществляться в режиме ожидания. На Соборной площади и подъезде к ней со стороны улицы Зегеля с полуночи 5 мая и до 11.00 вводится запрет проезд, остановку и стоянку.
2 413
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