5 мая транспорт в центре Липецка будет двигаться в режиме ожидания

В городе пройдет легкоатлетическая эстафета.

5 мая в Липецке пройдёт легкоатлетическая эстафета, посвящённая 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.



Маршрут забега: площадь Соборная – улица Ленина – улица Гагарина – площадь Героев – улица Гагарина – площадь Авиаторов – улица Гагарина – улица Зегеля – площадь Плеханова – улица Зегеля – площадь Соборная.



Как сообщили в городском департаменте дорожного хозяйства и благоустройства, во время эстафеты движение транспорта будет осуществляться в режиме ожидания. Кроме того, на площади Соборной и подъезде к ней со стороны улицы Зегеля с 00.00 до 14.00 5 мая запретят не только проезд, но и остановку и стоянку.



Открытие эстафеты назначено на 11.00, старт – на 12.00.

