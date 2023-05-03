Общество

45 минут назад

5 мая транспорт в центре Липецка будет двигаться в режиме ожидания

5 894
#транспорт
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5 мая транспорт в центре Липецка будет двигаться в режиме ожидания

В городе пройдет легкоатлетическая эстафета.

5 мая в Липецке пройдёт легкоатлетическая эстафета, посвящённая 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Маршрут забега: площадь Соборная – улица Ленина – улица Гагарина – площадь Героев – улица Гагарина – площадь Авиаторов – улица Гагарина – улица Зегеля – площадь Плеханова – улица Зегеля – площадь Соборная.

Как сообщили в городском департаменте дорожного хозяйства и благоустройства, во время эстафеты движение транспорта будет осуществляться в режиме ожидания. Кроме того, на площади Соборной и подъезде к ней со стороны улицы Зегеля с 00.00 до 14.00 5 мая запретят не только проезд, но и остановку и стоянку. 

Открытие эстафеты назначено на 11.00, старт – на 12.00. 
5 894
#транспорт
1

Комментарии (5)

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Организационный паралич

57 секунд назад
Обязательно проводить в рабочий день, в пятницу??? Бегали бы в выходные 6,7,8,9 - го. Людей и машин в городе было бы меньше. И спортсменам и жителям проблем меньше
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Серёга

12 минут назад
А на стадионе не судьба побегать.
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Ветеран

16 минут назад
Значит Бессмертный полк нельзя, а всякую хрень, которая только мешает липчанам, можно.
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Мы это видим каждый день.

30 минут назад
Они итак в режиме ожидания по 40 и более минут. Это косаемо 321,332,343. Не таранспорт а издевательство.
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Ой

32 минуты назад
А это публичное мероприятие? Чудны дела?
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