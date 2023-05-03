58-летний велосипедист погиб под колесами «Хендая»

За сутки на дорогах области один человек погиб и четверо получили травмы.



Вечером 2 мая в Липецком районе на дороге Хлевное – Липецк под автомобиль «Хендай» с 29-летним водителем попал 58-летний велосипедист. Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, велосипедист погиб на месте.Вчера в дорожных авариях пострадали два ребенка.Около шести вечера в Липецке во дворе на улице Яна Берзина 49-летний водитель «Шкоды» допустил наезд на 5-летнего мальчика. Ребенок получил травму. В Ельце на улице Черокманова 32-летняя женщина за рулем «Шкоды» сбила 11-летнего велосипедиста. Мальчик госпитализирован.Две 18-летние пассажирки «Шевроле», которым управлял их ровесник, получили травмы во время столкновения с грузовиком «Вольво» на дороге Новая Жизнь – примыкание к автодороге Орел – Тамбов. Девушкам оказали медицинскую помощь, госпитализация им не понадобилась.Вчера на дорогах области автоинспекторы зарегистрировали еще 20 аварий, они обошлись без пострадавших.