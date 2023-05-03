Происшествия

сегодня, 09:26

58-летний велосипедист погиб под колесами «Хендая»

2 870
#авария #ДТП
1
58-летний велосипедист погиб под колесами «Хендая»

За сутки на дорогах области один человек погиб и четверо получили травмы. 

Вечером 2 мая в Липецком районе на дороге Хлевное – Липецк под автомобиль «Хендай» с 29-летним водителем попал 58-летний велосипедист. Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, велосипедист погиб на месте. 

Вчера в дорожных авариях пострадали два ребенка. 

Около шести вечера в Липецке во дворе на улице Яна Берзина 49-летний водитель «Шкоды» допустил наезд на 5-летнего мальчика. Ребенок получил травму.  В Ельце на улице Черокманова 32-летняя женщина за рулем «Шкоды» сбила 11-летнего велосипедиста. Мальчик госпитализирован.

Две 18-летние пассажирки «Шевроле», которым управлял их ровесник, получили травмы во время столкновения с грузовиком «Вольво» на дороге Новая Жизнь – примыкание к автодороге Орел – Тамбов. Девушкам оказали медицинскую помощь, госпитализация им не понадобилась. 

foto_mesta_DTP(2).jpg

Вчера на дорогах области автоинспекторы зарегистрировали еще 20 аварий, они обошлись без пострадавших.
2 870
#авария #ДТП
1

Комментарии (2)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Оптимист

8 минут назад
Водила бухой просто
ответить

Пессимист

сегодня, 09:59
А что там в грузовике, труп водителя?
ответить
Пожизненное за госизмену, сбор ДНК всех осужденных – законы, которые вступают в силу в мае
#законы
17
Пожизненное за госизмену, сбор ДНК всех осужденных – законы, которые вступают в силу в мае
Общество

Еще в рубрике

75-летний мужчина пострадал во время пожара в гараже на улице Достоевского
#МЧС #пожар
75-летний мужчина пострадал во время пожара в гараже на улице Достоевского

сегодня, 09:47

Происшествия
27-летний иностранец приехал с беременной женой сбывать в Липецке и Ельце наркотики
#наркотики
3
27-летний иностранец приехал с беременной женой сбывать в Липецке и Ельце наркотики

вчера, 13:55

Происшествия
В Липецке подростку пришили оторванную в аварии ногу
#ДТП #дети
9
В Липецке подростку пришили оторванную в аварии ногу

вчера, 13:04

Происшествия
41-летний мужчина пострадал во время пожара в садовом домике
#МЧС #пожар
1
41-летний мужчина пострадал во время пожара в садовом домике

вчера, 12:32

Происшествия
Утонувшего в бассейне мальчика врачи вывели из комы
#бассейн #дети
26
Утонувшего в бассейне мальчика врачи вывели из комы

вчера, 12:15

Происшествия
СК расценил произошедшее в чаплыгинском бассейне по уголовной статье
#несчастный случай #бассейн
14
СК расценил произошедшее в чаплыгинском бассейне по уголовной статье

вчера, 10:47

Происшествия