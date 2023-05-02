Спорт

сегодня, 16:45

Рвануло: главный тренер МХК «Липецк» объявил о своей отставке

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#Хоккей #МХК Липецк #Андрей Лунёв
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Рвануло: главный тренер МХК «Липецк» объявил о своей отставке

Судя по всему, в клубе не были готовы к такому повороту событий.

Уход главного тренера Андрея Лунёва, судя по всему, стал неожиданностью для руководства МХК «Липецк». Это видно по комментарию спортивного директора Сергея Лучинкина, размещенному сегодня на странице клуба в соцсетях.

54-летний Лунёв решил собрать чемоданы и уехал в Кемеровскую область, где начнёт тренировать команду «Кузнецкие медведи» из Новокузнецка. В какой-то степени Лунёв сделал шаг вперёд, ведь «Медведи» выступают в основном турнире Молодежной хоккейной лиги, в то время как «Липецк» - во втором по значимости дивизионе, так называемой НМХЛ.

В минувшем сезоне «Кузнецкие Медведи» заняли скромное 7-е место в своём дивизионе Восточной конференции МХЛ и не вышли в плей-офф. Тем не менее, из тренер Евгений Королёв пополнил штаб выступающей в КХЛ новосибирской «Сибири».

Лунёв же в минувшем сезоне в очередной раз вернулся в Липецк, в последний момент сумел вывести команду в плей-офф, где на первой же стадии 1/8 финала липчане уступили будущим победителям из «Тамбова» - 1-3.

- Мы не освобождали от должности Андрея Алексеевича Лунёва, а наоборот создавали все необходимые условия, чтобы команда и каждый находящийся в ней спортсмен, имел возможность для развития и достижения максимально возможного результата, - говорится в сегодняшнем заявлении Сергея Лучинкина, - На собрании по итогам сезона Андрей Алексеевич отчитался за проделанную работу. Мы подвели итог и определили стратегию, по которой начнем развитие..., но спустя время Андрей Алексеевич уведомил нас, что имеет желание покинуть команду, так как получил предложение из Новокузнецка.… От всего коллектива благодарим Андрея Алексеевича за совместную и плодотворную работу во благо развития хоккея в Липецке.

Кто будет преемником Лунёва пока не ясно. В кулуарах называют кандидатуру одного из его помощников Алексея Привалова. А вот о судьбе легенды липецкого хоккея 61-летнего Валерия Олейника ничего не сообщается: заберёт ли Лунёв его с собой, как до этого брал в другие команды, останется ли Олейник в Липецке – загадка.

Тандем Лунёва и Олейника тренировал «Липецк» и в 2013-15 годах, когда в городе был последний хоккейный бум и команда два сезона провела в ВХЛ, на второй год добравшись до плей-офф, в котором сразу уступила ангарскому «Ермаку» - 1-3.

Добавим, что Лунёву не впервой молниеносно срываться из «Липецка». В начале сезона-2015/16 он после первых же матчей экстренно собрался в Саратов, забрал с собой Олейника и по сути поставил перед фактом тогдашнее руководство МХК «Липецк». Похожей выглядит ситуация и сейчас: на май команда запланировала просмотровый сбор для потенциальных новичков, но какой сбор, если не понятно, кто будет тренировать и, соответственно, подбирать игроков под своё видение?

Нынешнее начальство липецкого хоккея крайне трудно идёт на контакт со СМИ, приходится ориентироваться на заявление Лучинкина. Оно во многих местах похоже на зашифрованное послание немногим посвящённым. Так, директор говорит, что команда ставил перед собой высокие цели, но (цитата) «не все к этому готовы». Ещё он говорит, что (вновь цитата): «На школу и молодёжную команду постоянно пытаются оказывать давление, дестабилизировать работу и процессы развития школы и отдельных её направлений. Есть лица, которым неинтересно развитие хоккея и они пытаются использовать разные способы, чтобы этот вид спорта находился в состоянии стагнации».

Сложно сказать, имеет ли описанная ситуация отношение к скоропалительному отъезду Лунёва? Перешёл ли он сам, по мнению руководства, в категорию «лиц, которые не заинтересованы…» или, может, уехал, убоявшись их происков? Или эти факты вообще не связаны друг с другом?…

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#Хоккей #МХК Липецк #Андрей Лунёв
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Комментарии (6)

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Букварь

14 минут назад
Правельной дорогой идём., давай с тобой дружить?
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Вадик танкист

15 минут назад
Вот теперь я готов возглавить эту команду! Конкуренции не вижу.
ответить

Федор

23 минуты назад
До свидания, тренер! Успехов и здоровья!
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Липчанин

30 минут назад
Карьера, статью не прочитал опять? Русским по белому написано - в Новокузнецк.
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Карьера

сегодня, 17:01
и куда теперь ? Бригадиром охранников овощного магазина ?
ответить

Правельной дорогой идём.

сегодня, 16:55
Я такой монумент видел в сквере за бывшем заксом Площадь Революции 10. Мужик правдо был в кепке.
ответить
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