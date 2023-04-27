Липецкий хоккеист всё-таки поднял над головой Кубок регионов

Правда, для этого Даниилу Болдыреву пришлось перебраться в Тамбов.

Обидчики МХК «Липецк» в плей-офф хоккеисты молодежного «Тамбова» завоевали главный трофей НМХЛ – Кубок регионов.

Этому обстоятельству раз, как минимум, один липчанин – защитник и капитан МХК «Тамбов» воспитанник липецкой спортшколы №11 Даниил Болдырев (на фото №82).

Экс-игрок нашей команды летом заключил контракт с основным «Тамбовом», но в Высшей лиге пока не сыграл ни одного матча, а был отправлен на усиление «молодёжки», которая базировалась в Мичуринске. Липчанин проявил себя с наилучшей стороны, и по ходу сезона получил право на капитанскую нашивку. В сезоне он сыграл за тамбовчан ровно 50 матчей, набрал в них 16 очков (1+15), заработал 14 минут штрафа при показателе полезности «+26». Отдельно статистика в плей-офф: 15 игр, 0+5 очков, 4 минуты штрафа, «+10».

Как капитан команды Даниил первым из тамбовчан удостоился почетного права поднять над головой кубок. Игрок перешагнул 20-летний рубеж (9 октября ему исполнится 21 год), который является предельным возрастом для молодёжного хоккея. Теперь, чтобы не оборвать карьеру, воспитаннику старейшины липецкого тренерского цеха Халима Мингалеева необходимо проявлять себя на взрослом уровне – в том же «Тамбове».



Последняя медаль на молодёжном уровне



«Тамбовчане-мичуринсцы» в плей-офф НМХЛ обыграли «Липецк» в серии до трёх побед – 3-1, затем с тем же счётом прошли пензенский «Дизелист», а в полуфинале превзошли МХК «Рязань-ВДВ» - 3-0. Финал против победителя конференции «Запад» рыбинского «Полета» они начали ужасно – с домашних 1:6, но затем выиграли подряд три матча.



... И в воздух тренера бросали



Фото Михаила Капитонова (МХК «Тамбов»).