Происшествия

сегодня, 13:55

27-летний иностранец приехал с беременной женой сбывать в Липецке и Ельце наркотики

1 394
#наркотики
2
27-летний иностранец приехал с беременной женой сбывать в Липецке и Ельце наркотики

Полицейские задержали его у закладки.

Елецкий городской суд вынес приговор гражданину Узбекистана по делу о покушении на сбыт наркотиков. Ему назначены 9,5 года лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщает прокуратура области.

В Липецкую области 27-летний гражданин Узбекистана приехал прошлой весной. По данным следствия, он собирался сбывать наркотики бесконтактным способом.  Мужчину сопровождала его беременная жена, она ни чего не знала о намерениях мужа. 

9 апреля 2022 года он оборудовал в Липецке закладку  с метадоном массой 0,31 грамма, а 12 апреля  отправился в Елец, где его прямо у закладки с 50 граммами метадона задержали полицейские.  

1 394
#наркотики
2

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Однако

17 минут назад
Всё она знала...
ответить
Пожизненное за госизмену, сбор ДНК всех осужденных – законы, которые вступают в силу в мае
#законы
16
Пожизненное за госизмену, сбор ДНК всех осужденных – законы, которые вступают в силу в мае
Общество

Еще в рубрике

В Липецке подростку пришили оторванную в аварии ногу
#ДТП #дети
1
В Липецке подростку пришили оторванную в аварии ногу

сегодня, 13:04

Происшествия
41-летний мужчина пострадал во время пожара в садовом домике
#МЧС #пожар
1
41-летний мужчина пострадал во время пожара в садовом домике

сегодня, 12:32

Происшествия
Утонувшего в бассейне мальчика врачи вывели из комы
#бассейн #дети
13
Утонувшего в бассейне мальчика врачи вывели из комы

сегодня, 12:15

Происшествия
СК расценил произошедшее в чаплыгинском бассейне по уголовной статье
#несчастный случай #бассейн
11
СК расценил произошедшее в чаплыгинском бассейне по уголовной статье

сегодня, 10:47

Происшествия
Водитель «Датсуна» погиб в столкновении с «ГАЗом»
#авария #ДТП
Водитель «Датсуна» погиб в столкновении с «ГАЗом»

сегодня, 10:03

Происшествия
Бездомный вынес со стройки на улице Газина арматуру и детали опалубки
#кража
11
Бездомный вынес со стройки на улице Газина арматуру и детали опалубки

сегодня, 08:27

Происшествия