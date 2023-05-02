27-летний иностранец приехал с беременной женой сбывать в Липецке и Ельце наркотики

Полицейские задержали его у закладки.

Елецкий городской суд вынес приговор гражданину Узбекистана по делу о покушении на сбыт наркотиков. Ему назначены 9,5 года лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщает прокуратура области.



В Липецкую области 27-летний гражданин Узбекистана приехал прошлой весной. По данным следствия, он собирался сбывать наркотики бесконтактным способом. Мужчину сопровождала его беременная жена, она ни чего не знала о намерениях мужа.



9 апреля 2022 года он оборудовал в Липецке закладку с метадоном массой 0,31 грамма, а 12 апреля отправился в Елец, где его прямо у закладки с 50 граммами метадона задержали полицейские.



