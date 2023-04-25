Общество
сегодня, 14:44
Новая структура мэрии — временная
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Через три месяца из нее опять выпадет должность первого заместителя главы Липецка.
Сегодня управляющая делами мэрии Наталья Попова презентовала комиссии городского Совета по правовым вопросам, местному самоуправлению и депутатской этике новую версию структуры мэрии — с первым заместителем главы Липецка и пятью заместителями, двое из которых — с приставкой в виде должности: председатель департамента градостроительства и архитектуры и председатель департамента ЖКХ. Это, конечно, удивило депутатов, ведь первым вариантом реформы, который был внесен в горсовет двумя неделями ранее, предполагалась ликвидация должности первого вице-мэра с перераспределением его полномочий между другими заместителями Евгении Уваркиной.
— Это — временная структура, необходимая городской администрации на переходный период для внесения изменений в Устав Липецка. Мы исключаем из Устава должность перового заместителя главы города. Нам нужно три месяца на то, чтобы уладить все формальности, после чего в городской администрации будет упразднена должность первого заместителя главы Липецка. Его полномочия будут перераспределены между другими заместителями мэра, — сообщила GOROD48 управляющая делами мэрии Наталья Попова (которая уже послезавтра, после сессии горсовета, станет вице-мэром).
В той окончательной структуре мэрии, которая планируется, у Евгении Уваркиной будет четыре чистых заместителя мэра и еще двое — с приложением в виде существующей должности: председатель департамента градостроительства и архитектуры и председатель департамента ЖКХ.
— Это — временная структура, необходимая городской администрации на переходный период для внесения изменений в Устав Липецка. Мы исключаем из Устава должность перового заместителя главы города. Нам нужно три месяца на то, чтобы уладить все формальности, после чего в городской администрации будет упразднена должность первого заместителя главы Липецка. Его полномочия будут перераспределены между другими заместителями мэра, — сообщила GOROD48 управляющая делами мэрии Наталья Попова (которая уже послезавтра, после сессии горсовета, станет вице-мэром).
В той окончательной структуре мэрии, которая планируется, у Евгении Уваркиной будет четыре чистых заместителя мэра и еще двое — с приложением в виде существующей должности: председатель департамента градостроительства и архитектуры и председатель департамента ЖКХ.
6 887
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Светлана
Ох ты ж, Масленница