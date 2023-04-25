Общество

сегодня, 14:44

Новая структура мэрии — временная

6 887
#кадры #мэрия Липецка
3
Новая структура мэрии — временная

Через три месяца из нее опять выпадет должность первого заместителя главы Липецка.

Сегодня управляющая делами мэрии Наталья Попова презентовала комиссии городского Совета по правовым вопросам, местному самоуправлению и депутатской этике новую версию структуры мэрии — с первым заместителем главы Липецка и пятью заместителями, двое из которых — с приставкой в виде должности: председатель департамента градостроительства и архитектуры и председатель департамента ЖКХ. Это, конечно, удивило депутатов, ведь первым вариантом реформы, который был внесен в горсовет двумя неделями ранее, предполагалась ликвидация должности первого вице-мэра с перераспределением его полномочий между другими заместителями Евгении Уваркиной.

— Это — временная структура, необходимая городской администрации на переходный период для внесения изменений в Устав Липецка. Мы исключаем из Устава должность перового заместителя главы города. Нам нужно три месяца на то, чтобы уладить все формальности, после чего в городской администрации будет упразднена должность первого заместителя главы Липецка. Его полномочия будут перераспределены между другими заместителями мэра, — сообщила GOROD48 управляющая делами мэрии Наталья Попова (которая уже послезавтра, после сессии горсовета, станет вице-мэром).

В той окончательной структуре мэрии, которая планируется, у Евгении Уваркиной будет четыре чистых заместителя мэра и еще двое — с приложением в виде существующей должности: председатель департамента градостроительства и архитектуры и председатель департамента ЖКХ.
6 887
#кадры #мэрия Липецка
3

Комментарии (6)

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Житель Опытный.

10 минут назад
Мимоходом, ВЫ обсолютно ПРАВЫ!!!! ВСЕ поминают недобрым словом эту ИНИЦИАТОРШУ!!!!
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Гость

22 минуты назад
Так и надо было сразу написать- для введения новой структуры необходимы изменения в нормативно- правовой акт, а пока будет старая.
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Мимоходом

32 минуты назад
Вот так и с ул. Зегеля - то 4 полосы будет, то 3 полосы оставит, то карманы парковочные оставит, то уберет их. В результате сделала - все плюются.
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Мимоходом

35 минут назад
Всё играются... Детский сад.
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Светлана

37 минут назад
Заместитель заместителя по совместительству....
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Ох ты ж, Масленница

51 минуту назад
Ну скаааааазочница, ну баснопииисеца
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