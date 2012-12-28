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Общество
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47 минут назад
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В селе Двуречки сгорел жилой дом
А в селе Борисовка сгорела баня.
Два пожара произошли в Добровском округе 18 октября: в селе Кореневщино огонь уничтожил надворную постройку, а в селе Каликино повредил бункер зерноочистительной машины. В Липецке на улице Бурлакова в этот же день пожарные успели отстоять жилой дом, где пламя повредило вещи и внутреннюю отделку на 15 квадратных метрах из 150.
Ночью 19 октября в селе Борисовка Добровского округа сгорела баня площадью 16 квадратных метров.
Также за минувшие выходные пожарные региона потушили четыре пала сухой травы и две мусорки.
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