В селе Двуречки сгорел жилой дом

А в селе Борисовка сгорела баня.

Днем 17 октября в селе Двуречки Грязинского района сгорел жилой деревянный дом площадью 60 квадратных метров, а в селе Паленка Становлянского округа — надворная постройка, сообщает ГУ МЧС по Липецкой области.Два пожара произошли в Добровском округе 18 октября: в селе Кореневщино огонь уничтожил надворную постройку, а в селе Каликино повредил бункер зерноочистительной машины. В Липецке на улице Бурлакова в этот же день пожарные успели отстоять жилой дом, где пламя повредило вещи и внутреннюю отделку на 15 квадратных метрах из 150.Ночью 19 октября в селе Борисовка Добровского округа сгорела баня площадью 16 квадратных метров.Также за минувшие выходные пожарные региона потушили четыре пала сухой травы и две мусорки.