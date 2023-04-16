Происшествия

7 минут назад

После ДТП в Борино в больницу увезли 9-летего ребёнка, а всего – четверо пострадавших

30
#ДТП #авария
После ДТП в Борино в больницу увезли 9-летего ребёнка, а всего – четверо пострадавших

Всё началось с небольшого столкновения двух автомобилей, но потом на полной скорости в одну из машин въехал третий участник ДТП.

В результате ДТП в районе села Борино, о котором мы сегодня уже писали, медицинская помощь потребовалась 4-м людям, в том числе двоим несовершеннолетним, сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.

Младшему из пострадавших 9 лет (2014 г.р.), ему потребовалась госпитализация.

Выяснились и первые обстоятельства аварии. Всё началось с механического ДТП, в котором столкнулись два автомобиля. Участники обозначили место столкновения предупреждающими знаками и приступили к оформлению документов.

Но вскоре на месте появился третий участник на «Форде», который и превратил незначительную аварию в крупное ДТП. Он мчался с такой скоростью, что не заметил предупреждающие знаки, а попросту снёс их, а заодно и стоявшие ближе к нему «Жигули», которые от удара вылетели в кювет.

WhatsApp Image 2023-04-16 at 13.46.15.jpeg

Водителя «Жигулей» доставали из покореженной кабины спасатели, разрезая её специальным инструментом. Все пострадавшие ехали в «Жигулях» и «Форде».

Дальнейшие обстоятельства аварии на месте выясняют сотрудники ГИБДД.

WhatsApp Image 2023-04-16 at 13.46.15 (1).jpeg

WhatsApp Image 2023-04-16 at 13.46.16 (1).jpeg

Фото УМВД РФ по Липецкой области

30
#ДТП #авария

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

На улице Кривенкова неизвестные ночью прыгали по стёклам и крышам автомобилей
#Вандализм
14
На улице Кривенкова неизвестные ночью прыгали по стёклам и крышам автомобилей

сегодня, 12:55

Происшествия
У Боринского серьёзное ДТП, есть пострадавшие
#Авария #ДТП
12
У Боринского серьёзное ДТП, есть пострадавшие

сегодня, 12:30

Происшествия
Усманцы жалуются на стреляющего по собакам догхантера
#догхантеры
22
Усманцы жалуются на стреляющего по собакам догхантера

вчера, 20:30

Происшествия
За напугавший ребенка громкий звук водитель заплатил 30 тысяч рублей
#суд #компенсация #испуг
34
За напугавший ребенка громкий звук водитель заплатил 30 тысяч рублей

вчера, 18:00

Происшествия
Начинается суд над планировавшими взрыв на автостанции в Липецке украинскими диверсантами
#теракт #ФСБ
17
Начинается суд над планировавшими взрыв на автостанции в Липецке украинскими диверсантами

вчера, 17:33

Происшествия
В Липецке перевернулся автомобиль
#ДТП
16
В Липецке перевернулся автомобиль

вчера, 09:46

Происшествия