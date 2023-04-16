После ДТП в Борино в больницу увезли 9-летего ребёнка, а всего – четверо пострадавших

Всё началось с небольшого столкновения двух автомобилей, но потом на полной скорости в одну из машин въехал третий участник ДТП.

В результате ДТП в районе села Борино, о котором мы сегодня уже писали, медицинская помощь потребовалась 4-м людям, в том числе двоим несовершеннолетним, сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.

Младшему из пострадавших 9 лет (2014 г.р.), ему потребовалась госпитализация.

Выяснились и первые обстоятельства аварии. Всё началось с механического ДТП, в котором столкнулись два автомобиля. Участники обозначили место столкновения предупреждающими знаками и приступили к оформлению документов.

Но вскоре на месте появился третий участник на «Форде», который и превратил незначительную аварию в крупное ДТП. Он мчался с такой скоростью, что не заметил предупреждающие знаки, а попросту снёс их, а заодно и стоявшие ближе к нему «Жигули», которые от удара вылетели в кювет.







Водителя «Жигулей» доставали из покореженной кабины спасатели, разрезая её специальным инструментом. Все пострадавшие ехали в «Жигулях» и «Форде».

Дальнейшие обстоятельства аварии на месте выясняют сотрудники ГИБДД.







Фото УМВД РФ по Липецкой области