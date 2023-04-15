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Купол вулкана на Камчатке разрушился из-за извержения
Сотрудник Ключевской вулканостанции Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Юрий Демянчук рассказал о разрушении купола вулкана Шивелуч на Камчатке в результате мощного извержения и выбросов пепла, сообщает РБК.
«Большая часть постройки активного купола разрушена. Образовался громадный кратер диаметром более километра», — сказал Демянчук. По словам члена-корреспондента РАН Алексея Озерова, Шивелуч будет извергаться еще продолжительное время.
Извержение вулкана на Камчатке повлияло на осуществление полетов над США и, в частности, привело к отмене десятков рейсов на Аляске. «Облако пепла от извергающегося в России вулкана влияет на полеты в штате Аляска», — говорится в сообщении перевозчика.
«Большая часть постройки активного купола разрушена. Образовался громадный кратер диаметром более километра», — сказал Демянчук. По словам члена-корреспондента РАН Алексея Озерова, Шивелуч будет извергаться еще продолжительное время.
Извержение вулкана на Камчатке повлияло на осуществление полетов над США и, в частности, привело к отмене десятков рейсов на Аляске. «Облако пепла от извергающегося в России вулкана влияет на полеты в штате Аляска», — говорится в сообщении перевозчика.