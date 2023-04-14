сегодня, 13:33
В честь 70-летия Липецкой области учреждается юбилейная медаль
Комитет облсовет по государственному устройству одобрил проект постановления об учреждении юбилейной медали «70 лет Липецкой области». Документ будет вынесен на утверждение ближайшей сессии.
Медаль из металла серебристого цвета будет иметь круглую форму с надписями: «Липецкой области» в верхней части и «70 лет» в нижней.
На лицевой стороне награды будет изображение карты региона из металла золотого цвета с обозначением границ районов. На обратной стороне – выпуклая рельефная надпись: «1954-2024» и изображение оливковой ветви под ней.
Как отметили в правительстве Липецкой области, дополнительных расходов не потребуется. Медаль будет изготовлена за счёт предусмотренных ранее средств.
липчанка
Animal Planet.
Липчанин.
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Викторм