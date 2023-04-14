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сегодня, 13:33

В честь 70-летия Липецкой области учреждается юбилейная медаль

6 363
#70-летие Липецкой области
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В честь 70-летия Липецкой области учреждается юбилейная медаль

Комитет облсовет по государственному устройству одобрил проект постановления об учреждении юбилейной медали «70 лет Липецкой области». Документ будет вынесен на утверждение ближайшей сессии. 

Претендовать на медаль смогут граждане, которые приняли активное участие в социальной и общественной деятельности региона, внесли вклад в развитие экономики и рост авторитета Липецкой области. Выдвигать соискателей смогут органы государственной власти и местного самоуправления, общественные организации и трудовые коллективы, — сообщает пресс-служба Липецкого областного Совета.

 Медаль из металла серебристого цвета будет иметь круглую форму с надписями: «Липецкой области» в верхней части и «70 лет» в нижней. 

На лицевой стороне награды будет изображение карты региона из металла золотого цвета с обозначением границ районов. На обратной стороне – выпуклая рельефная надпись: «1954-2024» и изображение оливковой ветви под ней.

Как отметили в правительстве Липецкой области, дополнительных расходов не потребуется. Медаль будет изготовлена за счёт предусмотренных ранее средств. 

6 363
#70-летие Липецкой области
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Комментарии (6)

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липчанка

9 минут назад
при чем оливковые ветви, мы не греки
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Animal Planet.

35 минут назад
Выдвигу свою кандидатуру как самовыдвиженец:)))
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Липчанин.

45 минут назад
Это кому надо медали...
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не думай

50 минут назад
Думаю, кто одобрил, тот и достоин. Тут вам не там
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Думаю

57 минут назад
Надо наградить всех Ветеранов Боевых Действий.
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Викторм

59 минут назад
Сейчас они друг друга награждать начнут.
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