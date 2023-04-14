В честь 70-летия Липецкой области учреждается юбилейная медаль

Комитет облсовет по государственному устройству одобрил проект постановления об учреждении юбилейной медали «70 лет Липецкой области». Документ будет вынесен на утверждение ближайшей сессии.



Претендовать на медаль смогут граждане, которые приняли активное участие в социальной и общественной деятельности региона, внесли вклад в развитие экономики и рост авторитета Липецкой области. Выдвигать соискателей смогут органы государственной власти и местного самоуправления, общественные организации и трудовые коллективы, — сообщает пресс-служба Липецкого областного Совета.

Медаль из металла серебристого цвета будет иметь круглую форму с надписями: «Липецкой области» в верхней части и «70 лет» в нижней.На лицевой стороне награды будет изображение карты региона из металла золотого цвета с обозначением границ районов. На обратной стороне – выпуклая рельефная надпись: «1954-2024» и изображение оливковой ветви под ней.Как отметили в правительстве Липецкой области, дополнительных расходов не потребуется. Медаль будет изготовлена за счёт предусмотренных ранее средств.