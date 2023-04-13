Все общественные места Липецка обработаны от клещей. На очереди — обработка пляжей от комаров

Территорию детского лагеря «Солнечный» зачистят от опасных насекомых в мае.

Сегодня заместитель председателя департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Липецка Павел Стежин рассказал членам комиссии по социальным вопросам, здравоохранению и экологии горсовета о ситуации с обработкой мест отдыха и массового пребывания горожан от опасных насекомых.



В этом году, как и в прошлом, на такую обработку из бюджета выделено 200 тысяч рублей. Под акарицидную обработку попали парки города, лесополосы в микрорайонах «Университетский» и «Елецкий», склоны лога 19-го микрорайона, Городище, Каменный лог, парковые зоны Домов культуры, пляжи. Значительно сокращают места клещей, являющихся переносчиками опасных для человека заболеваний снос и обрезка сухих и аварийных деревьев, ликвидация несанкционированных уличных свалок.



На очереди — обработка пляжей от комаров, которую проведут в конце мая. В мае от опасных насекомых зачистят и территорию загородного детского лагеря «Солнечный».