В Липецке подешевели ржаной хлеб, капуста и картофель

На все остальные продукты цены выросли.

Сегодня начальник управления потребрынка мэрии Липецка Ася Франценюк рассказала депутатам горсовета о результатах мониторинга розничных цен на социально значимые продовольственные товары первой необходимости.Цены в управлении мониторят еженедельно. По данным мониторинга, в прошлом году в Липецке лидером роста цен стал рис, который взлетел в цене на 40%. Цены на говядину и баранину выросли почти на 16%, сливочное масло — выросло в цене на 15%, соль — на 26%, вермишель — на 19%. На 15% поднялись цены на молоко и муку. На 10% подорожал сахар, чай, яблоки, гречка. Чиновники заметили и снижение цен по ряду позиций: на 2,3% на свинину, на 8,1% — на курятину, на 4,4% — на подсолнечное масло, на 10% — на яйца. Более всего подешевели картофель — на 38,5% и капуста — на 58%.В этом году рост цен продолжился. Лук подрожал на 21%, мороженая рыба — на 20%, сахар — на 15%, молоко — на 10%, соль — на 9,8%, морковь — на 10%. А вот на капусту и ржаной хлеб цены снизились более чем на 60%, на картофель — на 38%.— При этом ситуация по ценам на продукты в Липецке лучше, чем у соседей по ЦФО, — успокоила депутатов Ася Франценюк. — Сейчас цена продовольственной потребительской корзины в Липецке составляет 4 693 рубля 49 копеек, в то время как в Белгороде — 4 565 рублей 24 копейки, а в Воронеже — 4 959 рублей 2 копейки. В среднем по ЦФО такая корзина стоит 5 853 рубля, а по России в целом — 5 600 рублей. По второму важному показателю — индексу потребительских цен, Липецк и вовсе оказался на первом месте в ЦФО с показателем роста в 101,4%.В марте прошлого года для снижения цен мэрия организовывала разовые ярмарки, на которых продавали сахар, гречку, мука, овощи. В этом году в Липецке работают четыре еженедельные ярмарки и 12 ежедневных. На всех ярмарках предусмотрено 20-60% бесплатных торговых мест для торговли продукцией личных подсобных хозяйств.В этом году в планах Аси Франценюк — появление разовых ярмарок у областного Центра культуры и народного творчества, а также сезонные ярмарки на трех других городских площадках. Буду организованы торговые ряды для реализации сельхозпродукции на площади Мира, 4 (11 мест), улице Коммунистической, 17 (8 мест), проспекте Победы, 72 (10 мест), улице Водопьянова, 31а (11 мест), улице Ушинского, 20 (8 мест), улице Московской, 103 (16 мест), улице Вермишева, 2 (16 мест).