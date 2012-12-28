Ночной клуб на Советской оштрафован на 300 000 рублей за продажу алкоголя подросткам
По данным GOROD48, к административной ответственности привлечено юрлицо ООО «Карат-Бар», продававшее алкоголь в клубе ICON, печально прославившийся после подростковой вечеринки в День влюблённых.
«Юридическое лицо, являющееся организатором деятельности популярного в Липецке ночного клуба на улице Советской, привлечено к административной ответственности за нарушение законодательства о защите прав несовершеннолетних. По постановлению прокурора Советского района на компанию наложен штраф в 300 тысяч рублей. Как установлено в ходе прокурорской проверки, сотрудники заведения продавали алкоголь подросткам», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Напомним, вечером 14 февраля в областную детскую больницу из клуба ICON были доставлены четверо подростков — три юноши и девушка. Один поступил с черепно-мозговой травмой, полученной при исполнении сальто, остальные — с отравлением. При этом полицейские получили сообщение о драке возле клуба.
