Происшествия
515
сегодня, 15:22
7

Ночной клуб на Советской оштрафован на 300 000 рублей за продажу алкоголя подросткам

К административной ответственности привлечено юрлицо ООО «Карат-Бар».

Ночной клуб на улице Советской в Липецке оштрафован на 300 тысяч рублей за продажу алкоголя подросткам (по части 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ).

По данным GOROD48, к административной ответственности привлечено юрлицо ООО «Карат-Бар», продававшее алкоголь в клубе ICON, печально прославившийся после подростковой вечеринки в День влюблённых.

«Юридическое лицо, являющееся организатором деятельности популярного в Липецке ночного клуба на улице Советской, привлечено к административной ответственности за нарушение законодательства о защите прав несовершеннолетних. По постановлению прокурора Советского района на компанию наложен штраф в 300 тысяч рублей. Как установлено в ходе прокурорской проверки, сотрудники заведения продавали алкоголь подросткам», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Напомним, вечером 14 февраля в областную детскую больницу из клуба ICON были доставлены четверо подростков — три юноши и девушка. Один поступил с черепно-мозговой травмой, полученной при исполнении сальто, остальные — с отравлением. При этом полицейские получили сообщение о драке возле клуба.
алкоголь
торговля
спиртное
Комментарии (7)

Ну
3 минуты назад
они эти деньги за один вечер отобьют. Испугали ежа .......
Гостья
7 минут назад
Ничего не изменилось. Снова была пьяная ночная драка на Советской, недалеко от Халифа, дней 8 - 10 назад.. Мат перемат, ногами друг друга лупили что есть мочи, человек 9. Полиция приехала ,они убежали. Пора этот малинник закрывать
Людмила
9 минут назад
Так там постоянно продают школьникам. Для них этотштраф - копейки .
Инспектор
23 минуты назад
Ерунда. Это всего лишь ценник одной свадьбы.
Чудеса
34 минуты назад
Оно ночью вообще не должно работать- через дорогу жилые дома. Шум с вечера до утра!
Меня тоже это интересует
36 минут назад
А что там делают подростки в ночном клубе? Закрыть его, это заведение не для подростков.
Гост
50 минут назад
Хорошее раньше было место отдыха, но сейчас опустилось, продажа алкоголя, чернильницы и еда не очень.
