Назовите самое замусоренное место Липецка?

Лидером, по мнению горожан, оказался Тракторный.

В этом году после зимы Липецк какой-то особенно грязный. GOROD48 попросил прохожих назвать самое замусоренное, по их мнению, место города.Первое место занял Тракторный. Липчане также называли Новолипецк, Опытную, Силикатный, Комсомольский пруд, улицы Плеханова, Советскую, Гагарина, Тельмана и Катукова. От себя добавим, что мусор вытаял из снега почти по всему городу: песком, бутылками, окурками и обертками, остатками еды покрыты дворы, газоны и тротуары. Очень много грязи у бордюров на проезжей части — прилотковой части дорог.Встретились нам и те, кто считает, что Липецк убран.