Наказы горожан, новый мост и «каблуки на Стаханова»

Евгения Фрай рассказала о первых шагах Липецкого горсовета VII созыва.

Главным вопросом сегодняшней сессии Липецкого горсовета стал отчет его председателя. Евгения Фрай возглавляет горсовет с марта 2023 года. И первое, о чем она сказала, — о состоявшихся в сентябре прошлого года выборах горсовета нового, седьмого, созыва. Осень стала для новых парламентариев временем «бесшовного» входа в работу и решения точечных проблем горожан.

Вызов, который приняли

Сентябрьские выборы стали отправной точкой для обновления команды горсовета. Явка горожан на голосование выросла на 7% по сравнению с выборами 2020 года, составив 27,7%. В горсовет вошли представители сразу четырех политических партий помимо «Единой России». Евгения Фрай назвала это проверкой горсовета на прочность: партийные флаги отошли на второй план перед интересами города.

— Обновление депутатского корпуса — всегда вызов. В нашей работе нет времени на раскачку. Мне как председателю особенно приятно осознавать, что нам удалось сохранить преемственность, передать опыт и при этом привнести свежие идеи, — подчеркнула спикер, отметив, что новые коллеги органично влились в процесс уже с первых дней.

Одним из самых насыщенных оказался финансовый блок отчета Евгении Фрай. Бюджет-2025 корректировали девять раз, причем в сторону увеличения показателей. Депутаты аккумулировали бюджетные средства на городские приоритеты: от ремонта дорог до антитеррористической защищенности школ. Особняком в ряду решений стали меры социальной поддержки.

Депутаты с подачи городской администрации дважды индексировали зарплаты бюджетникам. В марте рост зарплат на 4,5% затронул тех, кто не попал под «майские указы» президента, в январе этого года прибавку в 7,6% получили «дошкольники», учителя, работники учреждений культуры, физкультуры и спорта.

— Это наша ответственность перед теми, кто каждый день работает с людьми, — резюмировала Евгения Фрай.

Феномен «десяти миллионов»: как стратегические сессии изменили город

Центральным блоком отчета стала работа с наказами избирателей. Впервые за историю горсовета была применена новая тактика: депутаты провели стратегические сессии по приоритетным вопросам благоустройства во всех 36 округах, собрав на них более 20 тысяч горожан. И уже сами жители города решали, чему быть в микрорайонах, а с чем можно и повременить.

— Мы не просто спрашивали у липчан, что нужно отремонтировать. Мы сели и вместе обсудили: а что для вас самое важное? Где в первую очередь нужен тротуар, а где — освещение. Где нужно игровое оборудование, а где пенсионерам не хватает лавочек.

Результатом такого подхода стала беспрецедентная поддержка со стороны региона. Губернатор Игорь Артамонов выделил горсовету 360 миллионов рублей — по 10 миллионов на каждый округ. Эти средства изменили облик города — отчет спикера сопровождали соответствующие слайды.

В округе № 1 заасфальтировали подъезд к поликлинике, а в округе № 36 жители микрорайона «Победа» получили удобный выезд на улицу Стаханова. На губернаторские средства в районах появились не просто новые объекты, а настоящие «точки притяжения». Самым масштабным проектом стало строительство пешеходного моста через лог на Соколе (район улицы 40 лет Октября), связавшего два округа — Станислава Каменецкого и Татьяны Шипиловой.

В округе № 12 Евгении Фрай ремонт пешеходных дорожек на улицах Стаханова и Смургиса вызвал особый отклик.

— У меня бабушки жаловались, что не могут на каблуках по тротуарам пройти. Вот теперь они комфортно ходят, — с улыбкой констатировала председатель горсовета.

Второе дыхание получила спортивная зона школы № 69 (округ № 9), у 15-й школы был обновлен стадион (округ № 20), резиновое покрытие вместо разбитого старого асфальта появилось у детского сада № 64 (округ №3). И это лишь часть проектов, выполненных по наказам жителей.

Диалог в цифре

Отдельной строкой в отчете прошла работа с обращениями липчан. В 2025 году депутаты получили более 2300 обращений, провели 109 личных приемов в горсовете и более 640 встреч с избирателями — в округах.

— Мы уверенно работаем в цифре: 75% обращений приходит через интернет, работает чат-бот «Советы горсовету». У нас как формы обратной связи появились новые рубрики в соцсетях: «История одного обращения» и «От слов — к делу». «ВКонтакте» стал нашей основной площадкой по информационному освещению деятельности горсовета. Не так давно официальный канал горсовета появился в национальном мессенджере «МАХ», — сказала спикер.

Благодаря этим формам обратной связи горсовет знает обо всем, что будоражит горожан. А это — неудовлетворительная работа управляющих компаний и ресурсных организаций, плохие дороги, работающий с опозданиями транспорт… На многие вопросы липчане получили ответы:

— Главное — результат. Благодарность от жителей депутаты слышат на личных встречах, по телефону и читают в комментариях в соцсетях. А официально, в знак признательности, в горсовет от жителей поступило 12 благодарственных писем депутатам.

В 2025 году страна отмечала 80-летие Победы. На контроле горсовета находилась реконструкция мемориала на площади Героев и стелы на площади Победы. «Для нас было важно успеть сказать слова благодарности каждому герою лично», — подчеркнула Евгения Фрай. Поэтому депутаты присвоили звание «Почетный гражданин города Липецка» 24 участникам и инвалидам Великой Отечественной войны.

В конце динамичного выступления председатель горсовета обозначила проблемы, которые еще предстоит решить. В фокусе внимания, например, транспортное обслуживание жителей микрорайонов «Звездный» и «Взлетный», реализация крупных инфраструктурных проектов, благоустройство общественных мест. Среди приоритетов — усиление контроля над реализацией муниципальных программ, расходованием бюджетных средств и концессиями, продолжение цифровизации.

— Мы продолжим работать так, чтобы слова «местное самоуправление» ассоциировались у липчан не с далекой властью, а с конкретным делом во дворе, в микрорайоне и городе, — подвела итог спикер, поблагодарив депутатов за командную работу, а горожан — за доверие.
Комментарии (3)

Думаю
11 минут назад
Разберитесь с управляющими компаниями, наведите там порядок, да вам памятник поставят горожане! Точечно они работают...
Вопрос Фрай
27 минут назад
Когда будут демонтированы ржавые незаконно установленные гаражи на Стаханова 3 , 5 . От фрай одни отписки.
Вопрос Фрай
29 минут назад
Сейчас , в 2026 году , где миллионы на наказы избирателей ?
