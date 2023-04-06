Водоемы Липецкой области обработают от комаров

Документом предусмотрен комплекс организационных, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения случаев заболевания лихорадкой Западного Нила. В прошлом году это заболевание в Липецкой области не регистрировали, а вот в 2021 году был один случай.«Формированию очагов лихарадки Западного Нила и туляремии на территории области способствуют многочисленные естественные и искусственные водоемы, с выплодом комаров и высокой личиночной плотностью: поймы рек, пруды, водохранилища, заболоченные территории в частном секторе, на дачных участках – различные емкости с застойной водой для хозяйственных нужд, а также помещения для содержания скота, в многоквартирном секторе - затоплениеподвальных помещений», - сообщает управление Роспотребнадзора по Липецкой области.В этом году площадь водоемов, подлежащая инсектицидной обработке, составляет 87 гектаров, подлежащая ларвицидной обработке - 59 гектаров, гидротехнические мероприятия запланированы на площади 170 гектаров.«В настоящее время на территории Липецкой области имеются природные и антропургические (в населенных пунктах) очаги инфекций, передающихся комарами - туляремии, ЛЗН, кроме того природные и климатические условия благоприятны для местной передачи малярии в случае ее завоза на территорию области. Приоритетным направлением борьбы с инфекциями, передающимися комарами, а для лихорадки Западного Нила, для малярии - главным является деятельность по созданию неблагоприятных условий для выплода и уничтожению переносчиков инфекции, препятствующая формированию природных и антропургических очагов, широкая санитарно-просветительная работа с населением», - добавляют в Роспотребнадзоре.