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Заявление депутата на коллегу о клевете затерялось в Сети

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#депутаты
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Заявление депутата на коллегу о клевете затерялось в Сети

Депутат областного Совета Александр Ушаков повторно обратился в полицию.

Месяц назад депутат областного Совета Александр Ушаков написал заявление на имя начальника УМВД России по Липецкой области Олега Латунова с требованием призвать к ответственности за клевету коллегу Юрия Логинова. Клеветой Александр Ушаков посчитал выступление Логинова на сессии Совета, в котором депутат заявил о неподобающем поведении Александра Ушакова на битве комиков в одном из липецких ресторанов.

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Спустя месяц, именно столько времени обычно требуется на проверку заявлений, в полиции только развели руками: заявление Александра Ушакова не смогли найти. Выяснилось, что когда депутат отправлял заявление через сайт УМВД России по Липецкой области, что-то пошло не так. Сообщения о том, что заявление принято и ему присвоен номер, на электронную почту заявителя не поступило. Полиция же ввиду отсутствия заявления проверку заявления о клевете не проводила.

Накануне Александр Ушаков отнес заявление в полицию.

«Теперь важные бумаги буду посылать с нарочным, а не пользоваться электронными средствами связи», — добавил депутат.
3 712
#депутаты
3

Комментарии (3)

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Гость

21 минуту назад
Вся страна залипла сайте и ждёт продолжения!
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Молодец

24 минуты назад
Александр Ушаков!
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Не чему удивляться.

48 минут назад
Цифровизация. На подобие писать в жилинспекцию. Или позвонить об аварии в единую службу.
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