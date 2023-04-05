Общество
сегодня, 13:16
Заявление депутата на коллегу о клевете затерялось в Сети
Депутат областного Совета Александр Ушаков повторно обратился в полицию.
Месяц назад депутат областного Совета Александр Ушаков написал заявление на имя начальника УМВД России по Липецкой области Олега Латунова с требованием призвать к ответственности за клевету коллегу Юрия Логинова. Клеветой Александр Ушаков посчитал выступление Логинова на сессии Совета, в котором депутат заявил о неподобающем поведении Александра Ушакова на битве комиков в одном из липецких ресторанов.
Спустя месяц, именно столько времени обычно требуется на проверку заявлений, в полиции только развели руками: заявление Александра Ушакова не смогли найти. Выяснилось, что когда депутат отправлял заявление через сайт УМВД России по Липецкой области, что-то пошло не так. Сообщения о том, что заявление принято и ему присвоен номер, на электронную почту заявителя не поступило. Полиция же ввиду отсутствия заявления проверку заявления о клевете не проводила.
Накануне Александр Ушаков отнес заявление в полицию.
«Теперь важные бумаги буду посылать с нарочным, а не пользоваться электронными средствами связи», — добавил депутат.
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Спустя месяц, именно столько времени обычно требуется на проверку заявлений, в полиции только развели руками: заявление Александра Ушакова не смогли найти. Выяснилось, что когда депутат отправлял заявление через сайт УМВД России по Липецкой области, что-то пошло не так. Сообщения о том, что заявление принято и ему присвоен номер, на электронную почту заявителя не поступило. Полиция же ввиду отсутствия заявления проверку заявления о клевете не проводила.
Накануне Александр Ушаков отнес заявление в полицию.
«Теперь важные бумаги буду посылать с нарочным, а не пользоваться электронными средствами связи», — добавил депутат.
Гость
Молодец
Не чему удивляться.