Липчане выбирают безнал: на каждую операцию по снятию денег — 23 операции по безналичной оплате

Общая сумма по всем операциям с платежными картами за год выросла более чем на 18% и приблизилась к 777 миллиардам рублей.

В 2022 году жители Липецкой области совершили по картам около 491,7 миллиона операций — это на 21% больше, чем в 2021 году. Общая сумма по всем операциям с платежными картами за год выросла более чем на 18% и приблизилась к 777 миллиардам рублей.



Как сообщает пресс-служба Отделения Банка России по Липецкой области, с помощью платежных карт липчане оплачивали покупки, совершали переводы, снимали наличные на общую сумму 2,1 миллиарда рублей. При этом владельцы карт чаще рассчитывались безналом за покупки и реже снимали наличные. На каждую операцию по получению денег приходились 23 операции по безналичной оплате.



За прошлый год суммарный объем безналичных операций по оплате товаров и услуг увеличился почти на 18% и составил 256,3 миллиарда рублей. Средний чек при этом составил 646 рублей.



В среднем за один раз липчане снимали наличными около 10,5 тысячи рублей. Всего же за год совершено 17,4 миллиоеа таких операций, их число в сравнении с 2021 годом снизилось на 10%.



Количество платежных карт, выданных в Липецкой области в 2022 году, увеличилось на 21% — до 2,4 миллиона единиц. На территории региона работают около 1,4 тысячи банкоматов и почти 28 тысяч терминалов.