Экономика

43 минуты назад

Липчане выбирают безнал: на каждую операцию по снятию денег — 23 операции по безналичной оплате

129
#банковские карты #деньги
1
Липчане выбирают безнал: на каждую операцию по снятию денег — 23 операции по безналичной оплате

Общая сумма по всем операциям с платежными картами за год выросла более чем на 18% и приблизилась к 777 миллиардам рублей.

В 2022 году жители Липецкой области совершили по картам около 491,7 миллиона операций — это на 21% больше, чем в 2021 году. Общая сумма по всем операциям с платежными картами за год выросла более чем на 18% и приблизилась к 777 миллиардам рублей.

Как сообщает пресс-служба Отделения Банка России по Липецкой области, с помощью платежных карт липчане оплачивали покупки, совершали переводы, снимали наличные на общую сумму 2,1 миллиарда рублей. При этом владельцы карт чаще рассчитывались безналом за покупки и реже снимали наличные. На каждую операцию по получению денег приходились 23 операции по безналичной оплате.

За прошлый год суммарный объем безналичных операций по оплате товаров и услуг увеличился почти на 18% и составил 256,3 миллиарда рублей. Средний чек при этом составил 646 рублей.

В среднем за один раз липчане снимали наличными около 10,5 тысячи рублей. Всего же за год совершено 17,4 миллиоеа таких операций, их число в сравнении с 2021 годом снизилось на 10%.

Количество платежных карт, выданных в Липецкой области в 2022 году, увеличилось на 21% — до 2,4 миллиона единиц. На территории региона работают около 1,4 тысячи банкоматов и почти 28 тысяч терминалов.
129
#банковские карты #деньги
1

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Липецкие куры стали нести на одно яйцо меньше, чем годом ранее
#статистика #сельское хозяйство
20
Липецкие куры стали нести на одно яйцо меньше, чем годом ранее

02.04.2023 10:18

Экономика
Липецкая область – на 35 месте по зарплатам в малых и средних населенных пунктах
#зарплата
18
Липецкая область – на 35 месте по зарплатам в малых и средних населенных пунктах

27.03.2023 16:37

Экономика
Статистика: в феврале дорожали яйца, но дешевели автомобильные шины
#цены
19
Статистика: в феврале дорожали яйца, но дешевели автомобильные шины

20.03.2023 17:30

Экономика
Липецкая область оказалась на 31-м месте в зарплатном рейтинге
#зарплата
23
Липецкая область оказалась на 31-м месте в зарплатном рейтинге

20.03.2023 13:03

Экономика
Белорусский холдинг «АМКОДОР» приступает к освоению территории Липецкого тракторного завода
#Тракторный завод #машиностроение
74
Белорусский холдинг «АМКОДОР» приступает к освоению территории Липецкого тракторного завода

15.03.2023 16:00

Экономика
Липчане сократили расходы на платные услуги
#платные услуги
11
Липчане сократили расходы на платные услуги

14.03.2023 15:07

Экономика