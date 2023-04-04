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сегодня, 11:28

Театр имени Толстого закроется на четырехмесячный ремонт

4 563
#театр #ремонт
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Театр имени Толстого закроется на четырехмесячный ремонт

В театре обновят фасад, кровлю и фойе. В сентябре ЛГАТ имени Льва Толстого начнет сезон оперой «Алеко» Большого театра.

В конце апреля — начале мая театр драмы имени Льва Толстого закроется на ремонт. Как рассказал GOROD48 исполняющий обязанности директора театра Валерий Русин, в здании капитально отремонтируют кровлю, фасад, входные группы, фойе первого и второго этажей.

— Мы хотим сделать так, чтобы зрители ощущали, что приходят именно в театр, а не в торговый центр, — рассказал Валерий Русин.

Во время ремонта предполагается замена окон, в фойе второго этажа снимут огромные шторы, а с фасада уберут афиши и экран. После этого в здании станет светлее.

— Проходящие мимо театра будут видеть в окнах пришедших на спектакль мужчин и женщин в красивых платьях и костюмах, — добавил Валерий Русин.

Экрана с фасада здания надеются разместить в одном из многолюдных мест города, возможно, в каком-нибудь из ТРЦ. Соответствующие переговоры ведутся с мэрией.

Ремонт фасада театра, с заменой витражей, обновлением входных групп и штукатурными работами, обойдется в 51,1 миллиона рублей. Капитальный ремонт кровли стоит 28,5 миллиона, сообщили в областном управлении культуры.

Ремонт завершится к осени. Открытие нового сезона в театре намечено на 24 сентября: ожидается приезд труппы Большого театра с оперой «Алеко».
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#театр #ремонт
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Комментарии (4)

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самое главное - буфет

10 минут назад
Про буфет не забудьте ! Чтобы там была водочка с икорочкой.
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неоднозначник

37 минут назад
демонстрировать красивые платья и костюмы состоятельным гражданам больше негде ?
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Лиза

48 минут назад
Значит, Крымский театр в этом году мы не увидим? Жаль... Лучше бы они начали ремонт с окончанием театрального сезона. До октября уложились бы.
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Оля

51 минуту назад
Ураааааааа! Все равно смотреть там нечего...
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