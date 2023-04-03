Общество

сегодня, 12:25

Следите за объявлениями в парках: на этой неделе их обрабатывают от клещей

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#клещи #парки #дезинсекция
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Всю неделю, если не помешают дожди, в парках Липецка будет вестись акарицидная обработка. Специальными химикатами, убивающими клещей, дезинсекторы обработают парки, крупные скверы и Центральный пляж и Зеленый остров. О времени обработки и мерах предострожности липчан известят вывешенные в парках объявления. 

Сегодня утром мы посмотрели, как проводится обработка Быханова сада. 

Травить клещей в парке начали еще затемно, в 04:00, а закончили в семь утра — до первых посетителей. Дезинсекция  — процесс метеозависимый, если идет дождь обработка бесполезна.

Дезинсекторы работают в респираторах и одноразовых костюмах, таких же, которые носили медики во время ковидной эпидемии. Орудие труда — мотоопрыскиватель «Чемпион» китайского производства. С полным баком он весит 30 килограммов. Чтобы обработать один гектар, требуется 100 литров специального раствора, площадь Быханова сада пять гектаров.

Одной обработки от клещей, как правило, хватает на весь сезон. В мае от комаров обработают пляж. На обработку парков МАУК «Культурные пространства Липецка» потратит около 120 тысяч рублей.
1 805
#клещи #парки #дезинсекция
3

Комментарии (1)

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Animal planet.

сегодня, 12:31
На 11 мкр обработайте от клещей.
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