Происшествия

58 минут назад

В Липецке с четвертого этажа выпал мужчина

9 1568
#падение с высоты
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В Липецке с четвертого этажа выпал мужчина

Сотрудникам «скорой помощи» он сообщил, что его сбросили с балкона. 

Вчера днем под окнами дома №29 по улице Ангарской в Липецке был обнаружен мужчина с признаками паления с высоты.

Сотрудникам скорой помощи, спасателям и полицейским мужчина сообщил, что его сбросили с балкона четвертого этажа.

- Травмированного пострадавшего, который находился в состоянии алкогольного опьянения, госпитализировали. Сотрудники второго отдела УМВД РФ по Липецку начали доследственную проверку обстоятельств происшествия. Версия потерпевшего о том, что его скинули с балкона, проверяется, но пока объективного подтверждения не нашла. По предварительной информации, он был дома один, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
9 1568
#падение с высоты
1

Комментарии (9)

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Виктор 2-28-14

6 минут назад
Смерть - предельный порядок....В нем все в абсолюте....Все ровны , все равно, в том убогом приюте ....Коммунист, анархист прорастают травой....и уже никого не ведут за собой....
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Неравнодушый

18 минут назад
Вроде ещё не 2 августа.... А он уже тренируется, в фонтан воду не налили. Просто шёл дождь.
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Каждый

20 минут назад
человек сам определяет смысл своей жизни и если в пьянстве человек видит смысл своей жизни ,такому помочь не возможно .
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1

23 минуты назад
там окна без балкона, откуда он выпал - балкон на др стороне дома. и вряд ли он был один - в этой квартирке
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Виктор 2-28-14

23 минуты назад
Стало....ночь....раздирающий крик....Кто-то выпал ,в окно на пролет....Это наверно тот старик, который уже не ждёт....Глухо упал, без продолжений....Кто на место?...Нужен гений...
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Хельга

29 минут назад
Я ему верю- черти запросто могут скинуть с любого этажа. ЛЮЮЮДИИИ, хватит употреблять всякую дрянь ! Жизнь у нас одна и прожить её надо так, чтобы не было стыдно за бесцельно прожитые годы !
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Статистик

33 минуты назад
Рекордная продолжительность жизни зафиксирована в 2022 году, а рост доходов населения на 22% за пять правда лет, а счастливыми себя считают 81%
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Ефения

42 минуты назад
Ну все, теперь начнут падать из общаг на ул. Водопьянова. В прошлом году насчитала с десяток
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???

48 минут назад
Весеннее обострение, птицами себя почувствовали
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