Происшествия
58 минут назад
В Липецке с четвертого этажа выпал мужчина
9 1568
Сотрудникам «скорой помощи» он сообщил, что его сбросили с балкона.
Вчера днем под окнами дома №29 по улице Ангарской в Липецке был обнаружен мужчина с признаками паления с высоты.
Сотрудникам скорой помощи, спасателям и полицейским мужчина сообщил, что его сбросили с балкона четвертого этажа.
- Травмированного пострадавшего, который находился в состоянии алкогольного опьянения, госпитализировали. Сотрудники второго отдела УМВД РФ по Липецку начали доследственную проверку обстоятельств происшествия. Версия потерпевшего о том, что его скинули с балкона, проверяется, но пока объективного подтверждения не нашла. По предварительной информации, он был дома один, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
Сотрудникам скорой помощи, спасателям и полицейским мужчина сообщил, что его сбросили с балкона четвертого этажа.
- Травмированного пострадавшего, который находился в состоянии алкогольного опьянения, госпитализировали. Сотрудники второго отдела УМВД РФ по Липецку начали доследственную проверку обстоятельств происшествия. Версия потерпевшего о том, что его скинули с балкона, проверяется, но пока объективного подтверждения не нашла. По предварительной информации, он был дома один, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
9 1568
Виктор 2-28-14
Неравнодушый
Каждый
1
Виктор 2-28-14
Хельга
Статистик
Ефения
???