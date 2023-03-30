Общество

сегодня, 10:57

Продавец колбасного магазина заявила о торговле просрочкой

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#потребрынок #просрочка #антисанитария
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Продавец колбасного магазина заявила о торговле просрочкой

Ее начальство считает, что женщина мстит.

Жительница Липецка Ирина Смольянинова проработала в одном из магазинов сети, торгующей колбасными изделиями, всего три дня. А на четвертый уволилась. По ее словам, из-за нежелания продавать просроченные товары в том районе города, где живет и где ее многие знают. За эти три дня, как говорит Ирина, ей должны были заплатить пять тысяч рублей, но денег она не увидела.

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Обидевшись на работодателя, женщина написала заявления в две инстанции — через «Госуслуги» в государственную инспекцию труда в Липецкой области на не выплату зарплаты и в региональное управление Роспотребнадзора на антисанитарию в магазине на улице Вермишева и торговлю в нем просрочкой. Санитарным врачам Смольянинова предоставила и видеоролики, которые она сняла в последний день работы.

— После двух дней стажировки я отработала в магазине три полных дня, 19-21 февраля. И уже на второй день обратилась к менеджеру Олесе Викторовне с претензиями на качество товара. На заветренную колбасу, на сардельки, срок реализации которых давно истек. Что с этим-то делать? Олеся Викторовна тут же вскрыла уже вздутую вакуумную упаковку с сардельками и велела мне принести ведро воды. Я принесла. Она бросила осклизлые, с неприятным запахом сардельки в воду, вымыла их, обтерла страшного вида тряпкой, положила в целлофановый пакет и поставила его в витрину на продажу, приложив ценник с 25-процентной скидкой, — рассказывает Ирина.

— Олеся Викторовна заявила, что мне придется еще просроченные копчености и заветренное охлажденное мясо на ночь вымачивать в хлорке. Два колпачка «Белизны» на пять литров воды. Потом такие продукты нужно вынуть, обтереть той же тряпкой, а копчености натереть солью с приправами. Она заявила, что только по документам оформляется стопроцентный возврат, и что я должна продать все, что есть в магазине. Про тараканов, которые тут кишат, Олеся Викторовна сказала, что если он забежал в витрину, его нужно просто задавить и выбросить, — добавила бывший продавец.

Магазин, в котором работала Ирина Смольянинова, делит помещение с другими торговыми точками. На все организации — один небольшой туалет с поросшей грязью раковиной и тараканами на полу и за трубами.

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— Утром 22 февраля я отдала ключи от магазина сменщице и сказала ей, что увольняюсь. Она удивилась, узнав о причинах. Мол, все делают так, как говорит Олеся Викторовна. А она, между прочим, не отдала мне начисленные за три дня работы пять тысяч рублей зарплаты. Мне сказали, что жаловаться некому, что директор ИП — человек из 90-х, — так закончила свой рассказ Ирина Смольянинова.

«Человек из 90-х», предприниматель Евгений, до которого мы дозванивались три дня, сказал в итоге, что не будет разговаривать с GOROD48.

— Она все врет! — заявила GOROD48 менеджер Олеся Викторовна, не назвавшая своей фамилии. — Я даже оправдываться не хочу!

Но, немного отдышавшись, Олеся Викторовна сказала, что никогда не заставляла продавцов торговать тухляком: «Я их за это сильно ругаю. У меня все девочки хорошие».

— Я почувствовала, что от нее пахнет пивом. Сказала, что оштрафую за нетрезвый вид. Возможно, это стало причиной ее быстрого увольнения и жалоб в разные инстанции. Я вообще могу написать на нее заявление в полицию за вымогательство, за угрозы написать на меня жалобы. К сожалению, я уже удалила все СМС-ки из своего телефона. А еще с ее телефона мне звонили пьяные люди и представлялись трудовыми инспекторами. Так что я бы на вашем месте не связывалась этой историей.

В Роспотребнадзоре и инспекции труда GOROD48 сообщили, что проверяют заявления Ирины Смольяниновой.

— Мы получили жалобу на антисанитарию и торговлю просроченными продовольственными товарами от жительницы Липецка, подкрепленную видеофайлами. В настоящее время согласовываем выездные контрольно-надзорные мероприятия с прокуратурой области, — сообщила начальник отдела санитарного надзора регионального управления РПН Елена Хвенчук.

Подтвердила наличие жалобы от Ирины Смольяниной и руководитель Государственной инспекция труда в Липецкой области Ирина Кирейчикова.

Причина нескорой реакции контролирующих органов — введенный в марте прошлого правительством РФ мораторий на проверки бизнеса как меры его поддержки в условиях санкций. Так, если ранее то же управление Роспотребнадзора по Липецкой области проводило по 2500 проверок в год, то на весь 2023 год прокуратура согласовала санитарным врачам всего 92 плановые проверки.
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#потребрынок #просрочка #антисанитария
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Комментарии (7)

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Согласовыем

19 минут назад
Чтобы проверяемая сторона могла всё исправить
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90-е

27 минут назад
Новый липчанин, как работаем так и будем работать на забудь купить сосисонов со скидкой ))))))
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Популизм.

31 минуту назад
"Прекратите кошмарить бизнес". А бизнесмены завтра будут дерьмо в упаковке продавать и уверять, что это сардельки. Но проверками их не кошмарьте.
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Александр Горелов

40 минут назад
А так всегда. Начальник, предприниматель-это кристально честные люди, а рабочие-это вруны, клеветники, пьяницы и быдло. Только кругом просрочка, торговля левой водкой из под полы, не выплата зарплат, работа без больничных и отпусков. Потому, как хозяин не может быть жуликом, а только рабочий скотина.
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Новый липчанин

41 минуту назад
Зато теперь у ИП есть время подготовиться к проверке и в итоге "жалобы не подтвердятся"
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1

46 минут назад
Закрыть этот притон навсегда. Руководителя из 90-х штрафануть на 1миллион руб.
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По

56 минут назад
Я так ребра для жарки однажды на Матырском купил. Открываю пакет, ну прямо тухляком вонища. Пришлось обратно в магазин ехать. Причём продавщица с пеной у рта мне доказывала, что это нормальный запах, еле сдал обратно, не хотела деньги отдавать. Пришлось пришлось потребнадзором пугать.
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