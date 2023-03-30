Житель Липецкой области задержан в воронежском заповеднике

Подозреваемый при преследовании бросил винтовку и скрылся, но его опознали и позже задержали при помощи полицейских

27 марта сотрудники Воронежского государственного заповедника, патрулируя участки № 8 и № 21 Усманского лесничества, заметили мужчину с рюкзаком и свертком, который направлялся из леса к стоящему автомобилю «Шевроле Круз». Работникам заповедника показалось, что в свертке может находится оружие и они решили проверить свои подозрения. Но, мужчина, увидев их, бросил сверток и начал убегать.



Скрыться ему удалось. А в свертке действительно оказалась мелкокалиберная винтовка с оптическим прицелом и патроны. Но убегавший был опознан. Им оказался житель Усмани, сообщили в Воронежском биосферном заповеднике.



Усманца задержали при помощи сотрудников полиции. Ему грозит уголовная ответственность.

