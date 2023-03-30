Происшествия

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Житель Липецкой области задержан в воронежском заповеднике

1 797
#браконьерство
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Житель Липецкой области задержан в воронежском заповеднике

Подозреваемый при преследовании бросил винтовку и скрылся, но его опознали и позже задержали при помощи полицейских

27 марта сотрудники Воронежского государственного заповедника, патрулируя участки № 8 и № 21 Усманского лесничества, заметили мужчину с рюкзаком и свертком, который направлялся из леса к стоящему автомобилю «Шевроле Круз». Работникам заповедника показалось, что в свертке может находится оружие и они решили проверить свои подозрения. Но, мужчина, увидев их, бросил сверток и начал убегать.

Скрыться ему удалось. А в свертке действительно оказалась мелкокалиберная винтовка с оптическим прицелом и патроны. Но убегавший был опознан. Им оказался житель Усмани, сообщили в Воронежском биосферном заповеднике.

Усманца задержали при помощи сотрудников полиции. Ему грозит уголовная ответственность.
1 797
#браконьерство
1

Комментарии (1)

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Долго

11 минут назад
теперь не будет у него возможности покататься на автомобиле ! Любят же люди рисковать не смотря ни на что !
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