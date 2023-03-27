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Оскорбление полицейского обошлось защищавшей сына женщине в 25 000 рублей

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#оскорбление #насилие
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Оскорбление полицейского обошлось защищавшей сына женщине в 25 000 рублей

Женщина публично оскорбила полицейского, а после нанесла ему один удар ногой в бедро.

Становлянский районный суд вынес приговор 43-летней уроженке Дагестана сразу по двум статьям уголовного кодекса: по части 1 статьи 318 УК РФ и статье 319 УК РФ. Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, 2 ноября 2022 года женщина публично оскорбила полицейского, а после нанесла ему один удар ногой в бедро.

Конфликт разыгрался из-за того, что полицейский сообщил женщине о мерах по привлечению ее 17-летнего сына к административной ответственности по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим прав) и его задержании.

Подсудимая вину признала, заявила ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке.

В результате путем частичного сложения наказаний женщине назначен штраф в 25 тысяч рублей.
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#оскорбление #насилие
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Комментарии (3)

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ЮВП

10 минут назад
А что она тут делает ?
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Безмасочник

11 минут назад
Оскорбление гражданина начаоьника - тяжкий грех, наказание за который неотвратимое и жёсткое.
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Вася.

50 минут назад
За это сажать надо на 5 лет.
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