Оскорбление полицейского обошлось защищавшей сына женщине в 25 000 рублей

Женщина публично оскорбила полицейского, а после нанесла ему один удар ногой в бедро.

Становлянский районный суд вынес приговор 43-летней уроженке Дагестана сразу по двум статьям уголовного кодекса: по части 1 статьи 318 УК РФ и статье 319 УК РФ. Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, 2 ноября 2022 года женщина публично оскорбила полицейского, а после нанесла ему один удар ногой в бедро.



Конфликт разыгрался из-за того, что полицейский сообщил женщине о мерах по привлечению ее 17-летнего сына к административной ответственности по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим прав) и его задержании.



Подсудимая вину признала, заявила ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке.



В результате путем частичного сложения наказаний женщине назначен штраф в 25 тысяч рублей.