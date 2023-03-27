Происшествия
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Оскорбление полицейского обошлось защищавшей сына женщине в 25 000 рублей
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Женщина публично оскорбила полицейского, а после нанесла ему один удар ногой в бедро.
Становлянский районный суд вынес приговор 43-летней уроженке Дагестана сразу по двум статьям уголовного кодекса: по части 1 статьи 318 УК РФ и статье 319 УК РФ. Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, 2 ноября 2022 года женщина публично оскорбила полицейского, а после нанесла ему один удар ногой в бедро.
Конфликт разыгрался из-за того, что полицейский сообщил женщине о мерах по привлечению ее 17-летнего сына к административной ответственности по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим прав) и его задержании.
Подсудимая вину признала, заявила ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке.
В результате путем частичного сложения наказаний женщине назначен штраф в 25 тысяч рублей.
Конфликт разыгрался из-за того, что полицейский сообщил женщине о мерах по привлечению ее 17-летнего сына к административной ответственности по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим прав) и его задержании.
Подсудимая вину признала, заявила ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке.
В результате путем частичного сложения наказаний женщине назначен штраф в 25 тысяч рублей.
3 774
ЮВП
Безмасочник
Вася.