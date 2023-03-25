Технический университет и две исправительные колонии останутся без холодной воды

Причиной отключений холодной воды в воскресенье, 26 марта станут плановые ремонтные работы на сетях, предупредили в «РВК-Липецк».

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останется часть района Университетского – дома и строения №№ 1, 9 по улице Бехтеева, №№ 28, 30 (ЛГТУ), 30 ст.1, 30 ст.2, 30 ст.4, 30 к.3, 30 к.4, 30 к.5, 30г/1, 30б ст.1, 30б ст.2, 30/3а, 30е , 30а, 30б, ст30г, 30д, 34 ст.1, ст.34, 34/1, 34/2, 34/3, 34/4, 34/5, 34/6 по улице Московской. Подвоз воды будет организован по адресу: улица Бехтеева, 1.

С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в домах №№ 107/1, 107/2, 107/3, 109, 111/1, 111/2, 113, 115/1, 115/2, 115/3, 115/4, 117, 117а, 119/1, 119/2, 121/1, 121/2, 123/2, 123/3, 125, 125/1, 125/2, 129, 131 по улице Гагарина, № 6а по улице Терешковой, №№ 3/2, 3/3, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 9/5 по улице Титова. Воду подвезут к дому № 107/3 по улице Гагарина.

С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в домах и строениях №№ 127а, 128, вл.129, вл.129/2, вл.129/3, вл.129/4, 130Б (ИК-2), вл.130, вл.130В (ИК-6), вл.131В, ст.131Б, вл.132, вл.132В, вл.133А, ст.133Б, вл.134, 136, 136 стр.1, вл.138(СИ-1), 140 по улице Ковалева. Подвоз воды будет организован по адресу: улица Ковалева, вл.138.