Липецк начал плей-офф с победы по пенальти в зале…. конноспортивного клуба

Вернуть свою игру назад, героический Геджуа, хитрый гол Дунца и трагедия капитана "Южного Урала".

Сборная Липецкой области по мини-футболу начала серию 1/8 финала Высшей лиги с победы в гостях над челябинским «Южным Уралом».

Липчане долго нащупывали свою игру после вынужденного простоя, сумели отыграться во втором тайме и были близки к победе в дополнительное время. Но судьба встречи всё же решалась в серии пенальти, в которой всё определил сэйв нашего голкипера Леона Геджуа во время заключительного удара. Игровое время принесло ничью – 1:1, а серия – победу липчанам – 5:4.

Матч получился по настоящему кубковым – напряжённым и драматичным. Не мог не сказаться и вынужденный простой липчан: из-за причуд календаря в последний раз наша команда выходила на паркет проводила официальную игру 6 февраля – почти два месяца назад (!). И, естественно, Липецк не мог сегодня продемонстрировать оптимальную форму.

Всё это привело к тому, что уже на 12-й тайма наш тренер Темур Алекберов был вынужден брать тайм-аут и проводить перестановки в составе. И всё-таки за 9 секунд до перерыва (!) «Южный Урал» сумел реализовать своё игровое преимущество: капитан команды Даниил Денов выкатил мяч под удар Кириллу Николаеву и тот «щечкой» метров в 15-ти поразил дальний угол ворот, которые защищал Родион Залалетдинов.

В середине второго тайма Залалетдинова сменил уже Геджуа, лучше имеющий играть ногами: Липецку нужно было отыгрываться и голкипер нередко шёл вперёд в качестве пятого атакующего футболиста.

Второй тайм наша команда провела гораздо лучше. Чувствовалось, что и скорость прорезается, и игровые связки восстанавливаются. На 40-й минуте Геджуа начал атаку, которую поддержали Илья Андреев и Исмаил Гибадуллин, а Александр Дунец завершил хитрющим ударом с острого угла в дальний верхний угол - 1:1.

Под конец основного времени давилд уже Липецк, Дунец мог оформить победный «дубль», но не попал в «девятку».

Дополнительное время – два тайма по 5 минут. Они начались с того, что Исмаил Гибадуллин зарядил в штангу. А на последних секундах первого овертайма Олег Кручинил вышел один на один с вратарём, но Артём Бурнашев отбил удар ногой, а добивание Александра Дунца грудью закрыл защитник.

Но и «Южный Урал» мог вырвать победу. За 29 секунд до конца игрового времени Евгений Платонов смачно пальнул издали, Геждуа с трудом в броске перевёл мяч на угловой.

В серии пенальти с 6 метров точны оказались все пятеро липчан. А вот капитан хозяев Денов сплоховал буквально на последнем ударе: Геджуа разгадал манёвр и отбил.

Счёт в серии до 2-х побед стал 1 – 0 в пользу нашей команды. Отметим, что матч проходил в посёлке Новый Кременкуль, что в 22 км от Челябинск в зале местного… конноспортивного клуба, напоминающем скорее школьный. Это потому, что главный челябинский комплекс «Метар-спорт» сейчас занят играми волейболисток.

Теперь серия переезжает в Липецк: 1 апреля матч в «Атланте». Если уральцы сумеют взять реванш, то решающий поединок пройдёт там же на следующий день.

«Южный Урал» (Челябинск) – Липецкая область - 1:1 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0), 4:5 пен.

Голы: 1:0 – К.Николаев, 15. 1:1 – Дунец, 40.

Серия 6-м: Гуляйкин - 0:1. Рагожников - 1:1. Ил.Андреев - 1:2. Березин - 2:2. Графский - 2:3. Е.Платонов - 3:3. Гибадуллин - 3:4. М.Сулейманов - 4:4. Кручинин - 4:5. Денов - 4:5 (вратарь).

«Южный Урал»: Бурнашев (Скоробогатов, 60) - Е.Платонов, Рагожников, Арсенов, Денов (к) - М.Сулейманов, Масимов, Березин, К.Николаев.

Липецкая область: Залалетдинов (к) (Геджуа, 36) - Сосковец, Ил.Андреев, Гибадуллин, Кручинин - Елисеев, Дунец, Графский, Низамутдинов - Гуляйкин, Докучаев, Подковыров.

Предупреждения: К.Николаев, 32. Рагожников, 33. М.Сулейманов, 60.

Фолы: 8-5 (4-0, 3-4, 0-0, 1-1).

Судьи П.Папанов (Екатеринбург), А.Автухович (Челябинск). Инспектор С.Черкашин (Екатеринбург).

25 марта. Челябинская область, п. Новый Кременкуль. СК «Рифей». 450 зрителей.

Счёт в серии 0-1.