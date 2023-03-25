Загробный Штраус, «Матросская тишина» и трижды губернатор

Знаете ли, что наши земляки были губернаторами многих регионов?

На протяжении нескольких веков выходцы из уездов и волостей, районов, вошедших позже в Липецкую область, становились губернаторами разных регионов Российской империи или СССР. Незаурядным людям, оставившим свой след в истории государства, посвящена сегодняшняя публикация нашей традиционной субботней рубрики #знаете ли вы.Одним из последних известных губернаторов — выходцев из районов, вошедших в 1954 году в Липецкую область, был Василий Стародубцев. Он возглавлял Тульскую область с 1997 по 2007 годы.Родился Василий Стародубцев в селе Воловчик Воловского района Центрально-Черноземной области в 1931 году. Село вместе с районом стало липецким 69 лет назад.Работать Василий Стародубцев начал в 1941-м военном году. 10-летний мальчик трудился в воловском колхозе «Парижская коммуна». После войны подался в Подмосковье, где работал на стройках, а параллельно занимался в аэроклубе города Жуковский. Служил срочную в ВВС, после демобилизации учился в Воронежском сельскохозяйственном институте на агронома, и в 1964 году возглавил колхоз имени Ленина Новомосковского района Тульской области, сделав его процветающим племенным хозяйством.В перестроечных 80-х Стародубцев ушел в политику. Избирался председателем Аграрного союза России, Аграрно-промышленного союза России, Крестьянского союза СССР.В 1991 году во время путча вошел в Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП). После неудавшегося антигорбачевского переворота, провел около года под арестом в «Матросской тишине». Освободили его по состоянию здоровья.В марте 1997 года туляки 62% голосов избрали Василия Стародубцева губернатором региона. На этом посту он пробыл до 2005 года. В 2007 и в 2011 году избирался в Госдуму по спискам КПРФ. Умер в 2011 году от сердечного приступа.Память Василия Стародубцева в родном Воловчике, а это всего лишь в трех километрах от райцентра Волово, никак не увековечена.Соседний с Воловским районом Тербунский может похвастать двумя губернаторами. Одного мы хорошо знаем, — это наш современник Олег Королев. А второй Виталий Ветчинин — был херсонским губернатором в начале XX века.Херсонским генерал-губернатором замлевладелец и дворянин Виталий Георгиевич Ветчинин, родовое имение которого находилось в деревне Свечинская ныне Тербунского района, был назначен указом Николая II в 1916 году.Информации о его деятельности на этом посту практически нет, и не удивительно, губернаторствовал он недолго, до 1917 года. Потом воевал за белых в вооруженный силах Юга России (ВСЮР), пока в 1920 году вместе с Врангелем не сбежал из Крыма от красных в Болгарию.Ветчинины известный дворянский род. Их родовое гнездо — деревня Свечинская, ныне разъезд Свечинский в Тербунском районе.Имение исторически известное. У Ветчиных в Свечинском гостили известные политики, писатели, устраивали пленеры художники. Гостил у Ветчининых Василий Поленов и его сестра, также знаменитая художница Елена. Впрочем, и их старший брат Василий был тербунским помещиком. Сергей Иванов начал писать этюды и зарисовки к своей знаменитой «Переселенки» будучи в гостях у Ветчининых. Женщину-переселенку в Сибирь он встретил на станции в тербунском Солдатском.Виталий Ветчинин, последний из рода кто жил в тербунском имении, был предводителем елецкого дворянства, депутатом II, III и IV созывов Госдумы, камергером двора, действительным статским советником и обладателем еще целого списка должностей и регалий.После назначения генерал-губернатором Ветчинин утроил в Свечинской пир в честь отбытия в Малороссию.Тербунский краевед Александр Елецких, которого не стало полтора года назад, основываясь на дневниках елецкого дворянина Алексея Дмитриева, описывал тот пир в своей брошюре «Чудеса одной ночи».Сначала Ветчинин закатил банкет в Ельце, а затем переместился в Свечинскую, куда съехалась вся знатьокрестных волостей и уездов.Музыкант Сергей Василенко привез в Свечинскую музыкальную шкатулку размером с сундук и в полтора пуда весом. Шкатулка проигрывала 26 мелодий и имела будильник с заводом на полгода: в определенное владельцем время звучал вальс Штрауса.Под этот «сабвуфер» в Свечинской началась «дискотека». Танцы были до упада в прямом смысле. Старенький отец Ветчинина Георгий Петрович, так отплясывал, что у него схватило сердце. Через день после пира он умер.«Похоронили его тихо, но опять же не по-простому, с чудинкой дворянской», — писал Елецких.Не на трезвую голову сыновья опустили в могилу отца, по сути, убивший его музыкальный сундук. Вероятно, спьяну сыновья забыли и отключить будильник, выставленный на 12 часов.Первыми загробного Штрауса, доносившегося с кладбища, услышали крестьяне. Тревожить могилу старого Ветчинина они не стали, понадеявшись, что завод будильника вскоре иссякнет. Но, как и гарантировал мастер, завод продержался полгода. И все эти шесть месяцев кладбище близ Тербунов в полночь оглашалось минутным вальсом Штрауса.Среди уроженцев земли липецкой, точнее территорий вошедших в нее в 1954 году, есть человек, возглавлявший в разное время три губернии.Лев-Толстовский район известен не только как место смерти Льва Толстого. На его нынешней территории находится вотчина рода Толстых — село Знаменское. Селом Данковского уезда Рязанской тогда еще губернии с конца XVII века владел прадед Льва Толстого Петр Андреевич Толстой. Прадед великого писателя сподвижник Петра I, при Екатерине I был оболган, лишен графского титула, деревень, и сослан вместе с сыном Иваном на Соловки, где и окончил жизнь. Титул и имения Толстым вернула императрица Елизавета.В 1806 году в Знаменском родился Дмитрий Толстой-Знаменский, один из внуков Петра Андреевича.Дмитрий Толстой-Знаменский был человеком удивительной судьбы и причудливых карьерных зигзагов. Он работал и в комитете прошений при Николае I, и делопроизводителем в департаменте Сената. В 1831 году участвовал в подавлении Польского восстания. С 1847 года служил чиновником для особых поручений при МВД, много ездил по всей России с ревизиями губернских и уездных учреждений.В 1856 году Дмитрий Толстой-Знаменский получил назначение на пост временного губернатора Рязанской губернии. Через четыре месяца, в июле того же года он стал губернатором Калужским, пробыв на этом посту два года.В 1858 году Толстой-Знаменский был назначен воронежским гражданским губернатором и пробыл в этой должности три года.Под двойной фамилией граф вошел в историю с позволения Правительствующего сената от 1878 года. Вторая часть фамилии как раз в честь имения — Знаменского.В определении Сената говорилось, что такую фамилию могут носить и потомки графа. Но, увы, граф Дмитрий Толстой оказался бездетным.Дмитрий Толстой-Знаменский, кстати, был очень хорошо знаком с Александром Пушкиным, который называл своего прадеда Алексея Федоровича, уроженца села Кореневщино ныне Липецкой области «Тамбовским воеводою». Архивные документы свидетельствуют, что Алексей Федорович Пушкин действительно был воеводой города-крепости Сокольск, который располагался в районе нынешнего Сокола. На губернатора не тянет, но на мэра — вполне.Точного места рождения Матвея Васильевича Муромцева, генерал-поручика русской императорской армии, источники не указывают. Но древний дворянский род Муромцевых владел усадьбой Баловнево, что в Данковском районе.Во время русско-турецкой войны 1768-74 годов Матвей Васильевич был генерал-квартирмейстером (начальником штаба) у графа Петра Румянцева. А в 1775—1777 годах — губернатором Новороссии.В 1777 году он стал Тульским наместником. Именно при нем Тула начала массово застраиваться. Он же и отстроил усадьбу в Баловнево, которая стала напоминать летнюю резиденцию императоров — Царское Село. По легенде в Баловнево у Муромцева гостила Екатерина Великая.Его сын Матвей Матвеевич родился в Баловнево, и это, в отличие от отца, зафиксировано источниками. В Баловнево прошло все его детство. Матвей Муромцев и образование получал в народном училище Данкова, в котором учились вместе дети помещиков и крепостные.В 29 лет он поступил на службу в батальон лейб-гвардии Измайловского полка. Участвовал в Прусском походе, в Отечественной войне 1812 года. В сражении под Смоленском получил тяжелое ранение в голову. Лечиться приехал в Баловнево. Рана еще не затянулась, а он уже бросился догонять свой полк. Участвовал в Заграничном походе русской армии. Войну закончил в Париже в чине генерал-майора с тремя орденами, один из которых был прусским.После отставки жил в Баловнево, а в 1837 году возглавил Таврическую губернию, которой руководил шесть лет. Ушел со скандалом. Его дочь сочинила историю с похищением. Якобы ее похитил татарин, провез на лошади через весь Симферополь, но лошадь споткнулась, и ей удалось бежать.Молодой татарин был арестован, содержался под стражей, но оказалось, что девица его оговорила. Причина оговора так и не была выяснена, но герою войны 1812 года пришлось уйти с поста Таврического губернатора.К отставке Муромцева вынудил князь Михаил Воронцов, приехавший разбираться в деле о похищении губернаторской дочки.Михаил Воронцов являлся двоюродным братом будущего Московского и Новгородского губернатора Ивана Сенявина.Село Конь-Колодезь ныне Хлевенского района Липецкой области, является вотчиной флотоводцев Сенявиных. В 1801 году в семье капитан-командора Григория Сенявина родился сын Иван.В 16-летнем возрасте Иван Сенявин поступил юнкером в лейб-гвардейский Конный полк. С 1822 года служил адъютантом у своего двоюродного брата, князя Михаила Воронцова. Участвовал в турецкой войне, брал крепость Варна, за что получил орден Святой Анны.Несмотря на героизм Сенявина, сослуживцы его не очень уважали за кичливость. Ф. Ф. Вигель писал про него в своих записках: «Иван Григорьевич Сенявин, был двоюродным братом графу Воронцову. Он старался давать всем это чувствовать и с некоторой досадой смотрел на сослуживцев, в коих видел почти подчиненных, себя ему не подчиняющих. Он был виден собою, бел и румян; но дурь и спесь, так ясно выражаемые его оловянными глазами, делали всю наружность его неприятною...»Иван Сенявин быстро рос в чинах и в 1838 году стал новгородским губернатором, а через два года — московским гражданским губернатором.Убила же Ивана Сенявина кошмарная ситуация. По данным мемуариста, действительного статского советника Михаила Дмитриева, карьерными взлетами Сенявин был обязан не только Воронцову, но и императору Николаю I, имевшим любовную связь с его женой, фрейлиной двора Александрой.После отставки Сенявин вернулся в Конь-Колодезь и начал перестраивать усадьбу, открыл сахарный завод, но при этом наделал много долгов. Иван Сенявин был вынужден просить Николая I выкупить усадьбу в казну. Император согласился, но оказалось, что Сенявин продал усадьбу еще кому-то, понадеявшись, что благодаря связям дело замнется. Но не замялось, и представитель известнейшего рода трижды пыталася покончить жизнь самоубийством. Две попытки оказались неудачными, третья стала фатальной. Так как самоубийц не хоронят на кладбищах, бывшего московского и новгородского губернатора похоронили в парке его конь-колодезьского имения.