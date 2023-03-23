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«Это электробус» — с завтрашнего дня по улицам Липецка будет ездить «КамАЗ» на батарейках
Вице-губернатор Роман Петрухин подписал с директором по пассажирскому транспорту ПАО «КамАЗ» Саматом Саттаровым и советником президента Sitronics Group Арменом Сафаряном соглашении о сотрудничестве в сфере развития зарядной инфраструктуры и электрического транспорта в Липецкой области.
В первый день работы электробус повозил заместителя губернатора Липецкой области Романа Петрухина, директора по пассажирскому транспорту ПАО «КамАЗа» Самата Саттарова и советника президента Sitronics Group Армена Сафаряна, которые перед этим подписали соглашении о сотрудничестве в сфере развития зарядной инфраструктуры и электрического транспорта в регионе.
Станция ультрабыстрой зарядки установлена на территории трамвайного депо. Она похожа на очень большой холодильник из нержавейки. Зарядка мощностью 300 кВт сможет восполнить заряд электробуса до 80% за 10-15 минут. Весь месяц за работой станции будут наблюдать специалисты российского оператора электрозарядной инфраструктуры Sitronics Electro (входит в Sitronics Group). Задача операторов — контроль зарядной станции в системе управления и мониторинга, отчеты по потреблению электроэнергии, онлайн-мониторинг сети и состояния батареи.
Зарядное устройство электробуса подключается к передающему устройству станции так же быстро, как на АЗС вставляют топливный шланг в бак автомобиля. Щелчок — и соединение установлено.
Водитель электробуса, работница МУП «Горэлектротранспорт» Галина Синюкова, которая 13 лет водила троллейбусы, трамваи и автобусы, говорит, что новый вид транспорта ей по нраву.
— Техника удобная в управлении. Электробус плавно трогается, плавно тормозит. И, главное, не шумит — иногда ловлю себя на мысли, работает двигатель или нет. Для пассажиров салон, считаю, очень комфортабельный. Если на конечных станциях будут ультразарядные устройства, то эта техника будет приемлема для нашего города.
— С точки зрения технологий, страна сегодня проходит этап трансформации. Автоконцерны переходят от производства бензинового и дизельного транспорта к электрическому. Запуск пилотного проекта в Липецке — яркий пример движения к обеспечению технологического суверенитета России за счет отечественных решений. И достижения в сфере электротранспорта — отличное тому подтверждение, — заметил президент Sitronics Group Николай Пожидаев.
Как уже писал GOROD48, Липецк попал в федеральную комплексную программу развития городского наземного электрического транспорта. В Минтранс РФ направлена заявка на приобретение 10 электробусов и трех зарядных станций для них. В случае ее одобрения Липецк получит субсидию на их закупку — городской бюджет оплатить всего 5% от цены контракта.
Если говорить о самом электробусе марки «КамАЗ-6282», то мощность его аккумулятора — 125 кВ. «Да, как 60 утюгов», — соглашается со сравнением GOROD48 один из членов делегации завода в Набережных Челнах. У машины — два асинхронных электродвигателя, расположенными в электропортальном мосту. Но это не «Тесла» — электробус не бесшумен.
— За сколько секунд разгоняется до 100 километров в час? — в шутку спросил GOROD48 у ТОП-менеджеров «КамАЗа».
— Разгон до такой скорости конструктивно невозможен. Максимальная скорость машины — 70 километров в час.
Электробус «КамАЗ-6282» называют одной из высокотехнологичных моделей в линейке пассажирской автотехники. Модель компания производит с 2018 года и уже реализовал более 800 таких маши
Кроме того, «КАМАЗ» берет на себя обязательства по сервисному обслуживанию инновационного транспорта в течение 15 лет. Ровно такой ресурс, кстати, у электробатареи электробуса.
— Мы располагаем большим опытом в сфере производства инновационного электротранспорта. Мы рады, что интерес к нашему высокотехнологичному продукту, прошедшему испытание временем, сегодня проявляет и Липецкая область, — прокомментировал передачу Липецку на тест-драйв татарского электробуса Самат Саттаров.
Если говорить о его салоне, то есть в нем неудобство, на которое часто жалуются пожилые люди: несколько пассажирских кресел развернуты спиной к кабине водителя. Но, пожалуй, это и все замечания. В салоне — абсолютно ровный пол. Еще один плюс — он заточен под потребности маломобильных людей. Электробус рассчитан на перевозку 85 пассажиров. Неоспоримое удобство — вмонтированные в борта USB-разъемы для зарядки мобильных телефонов.
— Результаты тестирования будут учитываться при принятии решения о закупке подобных транспортных средств. Электробусы и станции подзарядки к ним идут пакетом к концессии на трамвай, — добавил Евгений Чекрыжов.
Напомним, что трамвайная сеть города обновляется по концессии с ООО «Мовиста-Регионы Липецк». Концессионер вложит в ремонт депо, покупку 46 односекционных вагонов и строительство новой ветки протяженностью 5,2 км по улицам Катукова и Стаханова до выезда на Воронежское шоссе 14,5 млрд рублей. А 10 новых электробусов будут работать в режиме челноков, перевозя к узловым станциям жителей окраин города — Опытной станции, Елецкого.
P.S. На балансе МУП «Горэлектротранс», напомним, уже находятся пять электробусов, приобретенных при мэре Липецка Сергее Иванове. Но все они пока не на ходу из-за поломок. Однако все необходимые для восстановления их работоспособности узлы и детали департаментом транспорта уже приобретены.