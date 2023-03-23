Происшествия

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66-летний мужчина погиб во время пожара в Ельце

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#МЧС #пожар
66-летний мужчина погиб во время пожара в Ельце

Горел двухквартирный дом.

Утром 22 марта в 3-м Лавском переулке Ельца в горящем двухквартирном доме погиб 66-летний мужчина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

Огонь повредил внутреннюю отделку квартиры дома на 15 квадратных метрах и пять квадратных метра чердака. Другую часть дома три пожарных расчета отстояли.

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Тем же утром в селе Новосильское Тербунского района сгорел две надворные постройки,  вечером в Данковском СНТ «Химик 2» сгорел садовый дом.

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Также за минувшие сутки пожарные восемь раз выезжали тушить горящую сухую траву и один раз мусор.

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#МЧС #пожар

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