66-летний мужчина погиб во время пожара в Ельце

Горел двухквартирный дом.

Утром 22 марта в 3-м Лавском переулке Ельца в горящем двухквартирном доме погиб 66-летний мужчина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.Огонь повредил внутреннюю отделку квартиры дома на 15 квадратных метрах и пять квадратных метра чердака. Другую часть дома три пожарных расчета отстояли.Тем же утром в селе Новосильское Тербунского района сгорел две надворные постройки, вечером в Данковском СНТ «Химик 2» сгорел садовый дом.Также за минувшие сутки пожарные восемь раз выезжали тушить горящую сухую траву и один раз мусор.