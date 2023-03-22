Администрацию Грязей обязали снести многоквартирный дом

Дом заброшен и разрушен.

Грязинский городской суд по иску прокурора обязал администрацию райцентра снести дом № 14 по улице Борисоглебской.



Ещё 29 апреля 2022 года в этом дворе побывали сотрудники прокуратуры и обнаружили, что дом находится в бесхозяйном состоянии, он заброшен и разрушен.



По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, дом № 14 по улице Борисоглебской был признан аварийным и расселён. В декабре 2021 года квартиры в нём были переданы в собственность грязинской городской администрации. А в августе 2022 года на администрацию города Грязи была возложена обязанность в течение месяца осуществить мероприятия, направленные на предупреждение несанкционированного доступа людей в аварийный дом №14 по улице Борисоглебской.



Но по сделанным 23 ноября 2022 года фотографиям видно, что по периметру дом ничем и никак не огорожен, внутрь дома имеется свободный доступ как через входные проемы подъездов, так и через оконные проемы. Меры, препятствующие несанкционированному доступу людей в аварийный многоквартирный дом, не приняты.



В свою очередь администрация Грязей ссылалась на то, что снос спорного дома будет возможен только после переселения жильцов, срок для которого по программе переселения определен до 31 декабря 2023 года, а до этого времени администрация города Грязи обязана обеспечить теплоснабжение этого дома через теплотрассу, проходящую в непосредственной близости от ряда домов по улице Борисоглебской, в том числе, дома № 14. Снос спорного дома без повреждения теплотрассы невозможен. Кроме того, для выполнения мероприятий по сносу дома необходимо получить разрешения правообладателя земельного участка – ОАО «РЖД», а также заключить муниципальный контракт на выполнение данного вида работ в отношении ряда домов, что требует времени.



Суд учёл эти доводы и определил срок для сноса дома до 1 марта 2024 года.