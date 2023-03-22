Общество

13 минут назад

Администрацию Грязей обязали снести многоквартирный дом

160
#ЖКХ
1
Администрацию Грязей обязали снести многоквартирный дом

Дом заброшен и разрушен.

Грязинский городской суд по иску прокурора обязал администрацию райцентра снести дом № 14 по улице Борисоглебской.

Ещё 29 апреля 2022 года в этом дворе побывали сотрудники прокуратуры и обнаружили, что дом находится в бесхозяйном состоянии, он заброшен и разрушен.

По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, дом № 14 по улице Борисоглебской был признан аварийным и расселён. В декабре 2021 года квартиры в нём были переданы в собственность грязинской городской администрации. А в августе 2022 года на администрацию города Грязи была возложена обязанность в течение месяца осуществить мероприятия, направленные на предупреждение несанкционированного доступа людей в аварийный дом №14 по улице Борисоглебской.

Но по сделанным 23 ноября 2022 года фотографиям видно, что по периметру дом ничем и никак не огорожен, внутрь дома имеется свободный доступ как через входные проемы подъездов, так и через оконные проемы. Меры, препятствующие несанкционированному доступу людей в аварийный многоквартирный дом, не приняты.

В свою очередь администрация Грязей ссылалась на то, что снос спорного дома будет возможен только после переселения жильцов, срок для которого по программе переселения определен до 31 декабря 2023 года, а до этого времени администрация города Грязи обязана обеспечить теплоснабжение этого дома через теплотрассу, проходящую в непосредственной близости от ряда домов по улице Борисоглебской, в том числе, дома № 14. Снос спорного дома без повреждения теплотрассы невозможен. Кроме того, для выполнения мероприятий по сносу дома необходимо получить разрешения правообладателя земельного участка – ОАО «РЖД», а также заключить муниципальный контракт на выполнение данного вида работ в отношении ряда домов, что требует времени.

Суд учёл эти доводы и определил срок для сноса дома до 1 марта 2024 года.
160
#ЖКХ
1

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В районах Дикого и Сырского отключат холодную воду
#отключения
В районах Дикого и Сырского отключат холодную воду

8 минут назад

Общество
Со стоянками грузовиков на улицах Московской, Катукова и Стаханова будут бороться «фиксики»
#ПДД #организация дорожного движения #парковка
7
Со стоянками грузовиков на улицах Московской, Катукова и Стаханова будут бороться «фиксики»

сегодня, 14:41

Общество
«Стоимость проезда подняли, а автобусы не моют»
#общественный транспорт
16
«Стоимость проезда подняли, а автобусы не моют»

сегодня, 14:29

Общество
Молодые охранники в школы не идут
#охрана школ #облсовет
15
Молодые охранники в школы не идут

сегодня, 14:06

Общество
Ельчанка должна вернуть пенсионному фонду более 700 тысяч рублей
#дети #пособие #выплата
2
Ельчанка должна вернуть пенсионному фонду более 700 тысяч рублей

сегодня, 13:59

Общество
В Липецке к осени достроят три кладбища
#кладбища #благоустройство
46
В Липецке к осени достроят три кладбища

сегодня, 11:42

Общество