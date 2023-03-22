Происшествия

48 минут назад

На улице Теперика из-за пылающих мусорных контейнеров чуть не сгорел внедорожник

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#МЧС #пожар
На улице Теперика из-за пылающих мусорных контейнеров чуть не сгорел внедорожник

За сутки в Липецкой области произошли 9 пожаров. Во время возгораний один человек пострадал, и 10 - эвакуированы.

21 марта на улице Школьной в селе Спасское Воловского района горел жилой дом. Во время пожара пострадала 58-летняя женщина. Дом выгорел полностью, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

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Ближе к вечеру 21 марта из-за пожара в квартире пятиэтажного дома на улице Кротевича в Ельце были эвакуированы 10 человек. Площадь пожара составила 18 квадратных метров.

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Утром 22 марта на улице Теперика в Липецке загорелись два мусорных контейнера. Пламя повредило десятилетний внедорожник «Ссанг Енг Актион».

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Также за минувшие сутки зарегистрировано два возгорания сухой травы —  у деревни Троицкое Долгоруковского района трава горела на площади 0,01 гектара и в селе Болховское Задонского района - на площади 0,007 гектара.
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#МЧС #пожар

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