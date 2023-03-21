Опубликовано видео задержания подозреваемого в попытке диверсии на липецком военном аэродроме

Телеграм-канал SHOT опубликовал видео задержания 18-летнего липчанина, подозреваемого в подготовке диверсии на военном аэродроме

Как сообщает канал со ссылкой на силовиков, 18-летний житель Липецка Всеволод Куликов планировал диверсию на военном аэродроме. После нее он собирался уехать на Украину. SHOT публикует переписку Всеволода с украинскими кураторами. Судя по опубликованным скриншотам, Всеволоду предложили пройти проверку — совершить диверсию на территории России. Он выбрал целью аэродром в Липецке.

По данным «Коммерсанта» , Всеволода Куликова задержали в феврале этого года. Издание сообщало, что юноша готовился отправиться на территорию Украины и принять участие в боевых действиях против Российской Федерации. В отношении Всеволода Куликова было возбуждено уголовное дело о попытке участия в вооруженном конфликте или военных действиях против Российской Федерации (ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 208 УК РФ, до 15 лет лишения свободы)