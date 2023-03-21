57 минут назад
Опубликовано видео задержания подозреваемого в попытке диверсии на липецком военном аэродроме
Телеграм-канал SHOT опубликовал видео задержания 18-летнего липчанина, подозреваемого в подготовке диверсии на военном аэродроме
По данным «Коммерсанта», Всеволода Куликова задержали в феврале этого года. Издание сообщало, что юноша готовился отправиться на территорию Украины и принять участие в боевых действиях против Российской Федерации. В отношении Всеволода Куликова было возбуждено уголовное дело о попытке участия в вооруженном конфликте или военных действиях против Российской Федерации (ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 208 УК РФ, до 15 лет лишения свободы)Напомним, в июне прошлого года сообщалось о спецоперации ФСБ по задержанию в Липецке курьера, причастного к вербовке летчика, который должен был угнать военный самолет на Украину. Курьер привез в Липецк 4 000 долларов, как аванс за угон самолета.
Также 29 июля прошлого года ФСБ России сообщило о задержании в Добровском районе Липецкой области трех граждан Украины: мужчины и двух женщин, по подозрению в подготовке теракта на автостанции «Сокол».
Гостья1
Гостья1