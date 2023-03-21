Происшествия

57 минут назад

Опубликовано видео задержания подозреваемого в попытке диверсии на липецком военном аэродроме

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#задержние #диверсия
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Телеграм-канал SHOT опубликовал видео задержания 18-летнего липчанина, подозреваемого в подготовке диверсии на военном аэродроме

Как сообщает канал со ссылкой на силовиков, 18-летний житель Липецка Всеволод Куликов планировал диверсию на военном аэродроме. После нее он собирался уехать на Украину. SHOT публикует переписку Всеволода с украинскими кураторами. Судя по опубликованным скриншотам, Всеволоду предложили пройти проверку — совершить диверсию на территории России. Он выбрал целью аэродром в Липецке.

По данным «Коммерсанта», Всеволода Куликова задержали в феврале этого года. Издание сообщало, что юноша готовился отправиться на территорию Украины и принять участие в боевых действиях против Российской Федерации. В отношении Всеволода Куликова было возбуждено уголовное дело о попытке участия в вооруженном конфликте или военных действиях против Российской Федерации (ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 208 УК РФ, до 15 лет лишения свободы)

Напомним, в июне прошлого года сообщалось о  спецоперации ФСБ по задержанию в Липецке курьера, причастного к вербовке летчика, который должен был угнать военный самолет на Украину. Курьер привез в Липецк 4 000 долларов, как аванс за угон самолета.

Также 29 июля прошлого года ФСБ России сообщило о задержании в Добровском районе Липецкой области трех граждан Украины: мужчины и двух женщин, по подозрению в подготовке теракта на автостанции «Сокол».
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#задержние #диверсия
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Комментарии (2)

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Гостья1

21 минуту назад
Деньги надо честно зарабатывать. Совесть надо иметь . По кривой дорожке пошли-вот и конец плачевный. Спецслужбы-МОЛОДЦЫ.!
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Гостья1

30 минут назад
Сколько нечисти на наши души,не живётся им мирно,жизнь меняют на пятаки. Наши деды и отцы от фашистов Мир защищали а эти...Миром и жизнью торгуют за пятаки. Позорище!!!!!!.Вера у них другая,жить желают на халяву,бездарь. РОДИНА И ЖИЗНЬ ОДНА.
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