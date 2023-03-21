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Бывшего начальника районного ОБЭП будут судить за взятку и превышение полномочий
Передано в суд уголовное дело бывшего начальника отделения экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Чаплыгинский», обвиняемого получении взяток и превышении должностных полномочий. По данным следствия, полицейский взял с предпринимателей деньги после проверки их бизнеса.
«За незаконное денежное вознаграждение обвиняемый обязался не направлять изъятые автозапчасти на исследование и не составлять протоколы об административных правонарушениях, а также не предпринимать меры для привлечения к уголовной ответственности за использование средств индивидуализации товаров. О незаконных требованиях полицейского предприниматели сообщили в правоохранительные органы», - сообщает пресс-служба областного управления следственного комитета.
Майора полиции задержали с поличным при передаче денег коллеги из службы собственной безопасности УМВД России по Липецкой области.
Вину обвиняемый не признал. Из органов внутренних дел он уволен по отрицательным основаниям.
Михайлов