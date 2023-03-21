Происшествия

сегодня, 09:38

Бывшего начальника районного ОБЭП будут судить за взятку и превышение полномочий

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#взятка

Передано в суд уголовное дело бывшего начальника отделения экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Чаплыгинский», обвиняемого получении взяток и превышении должностных полномочий. По данным следствия, полицейский взял с предпринимателей деньги после проверки их бизнеса.

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Следствие пришло к выводу, что в марте 2022 года полицейский получил от трех предпринимателей, торгующих автозапчастями, взятку в 800 тысяч рублей. Перед получением денег начальник отделения экономической безопасности проводил процессуальную проверку по факту реализации бизнесменами контрафактной продукции.

«За незаконное денежное вознаграждение обвиняемый обязался не направлять изъятые автозапчасти на исследование и не составлять протоколы об административных правонарушениях, а также не предпринимать меры для привлечения к уголовной ответственности за использование средств индивидуализации товаров. О незаконных требованиях полицейского предприниматели сообщили в правоохранительные органы», - сообщает пресс-служба областного управления следственного комитета.

Майора полиции задержали с поличным при передаче денег коллеги из службы собственной безопасности УМВД России по Липецкой области.

Вину обвиняемый не признал. Из органов внутренних дел он уволен по отрицательным основаниям.


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#взятка

Комментарии (1)

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Михайлов

24 минуты назад
Новое в ТК статья "..уволен по отрицательным основаниям.."?
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