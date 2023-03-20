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Уроженка Азербайджана зарегистрировала у себя в квартире четверых иностранцев

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#миграция #иностранцы
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Уроженка Азербайджана зарегистрировала у себя в квартире четверых иностранцев

За восточное «гостеприимство» женщину ждёт суд: никто из гостей по факту у неё не жил.

В Липецке утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело в отношении 35-летней уроженки Узбекистана: по версии следствия, женщина фиктивно «приютила» у себя в квартире в одном из домов по улице Космонавтов четверых граждан Узбекистана. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры, подозреваемой вменяют два эпизода преступлений по статье 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации».

Следствие полагает, 18 октября 2022 года женщина поставила на учёт по месту пребывания 46-летнего гражданина республики Узбекистан, но фактически он у неё никогда не жил.

21 декабря 2022 года она же зарегистрировала у себя в квартире троих граждан Азербайджана: 38-летнего, 34-летнего и 36-летнего мужчин, которые также там никогда не жили.

У подозреваемой — трое детей в возрасте 1 год, 8 и 10 лет. Сама женщина переехала в Липецк ещё в 1993 году с родителями.

Санкции статьи 322.3 УК РФ предусматривают до трёх лет лишения свободы.
2 388
#миграция #иностранцы
4

Комментарии (2)

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Город

33 минуты назад
Наверное пишется четырех, а не ,... четверых"
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777

34 минуты назад
Крутая фотка к публикации.
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