Уроженка Азербайджана зарегистрировала у себя в квартире четверых иностранцев

За восточное «гостеприимство» женщину ждёт суд: никто из гостей по факту у неё не жил.

В Липецке утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело в отношении 35-летней уроженки Узбекистана: по версии следствия, женщина фиктивно «приютила» у себя в квартире в одном из домов по улице Космонавтов четверых граждан Узбекистана. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры, подозреваемой вменяют два эпизода преступлений по статье 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации».



Следствие полагает, 18 октября 2022 года женщина поставила на учёт по месту пребывания 46-летнего гражданина республики Узбекистан, но фактически он у неё никогда не жил.



21 декабря 2022 года она же зарегистрировала у себя в квартире троих граждан Азербайджана: 38-летнего, 34-летнего и 36-летнего мужчин, которые также там никогда не жили.



У подозреваемой — трое детей в возрасте 1 год, 8 и 10 лет. Сама женщина переехала в Липецк ещё в 1993 году с родителями.



Санкции статьи 322.3 УК РФ предусматривают до трёх лет лишения свободы.