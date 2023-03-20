У пьяного водителя в подлокотнике машины нашли коноплю

Подозреваемого ждёт суд сразу по двум статьям уголовного кодекса.

Заместитель прокурора Советского района Липецка утвердил обвинительное заключение и направил в суд уголовное дело в отношении 23-летнего липчанина сразу по двум статьям уголовного кодекса. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры, мужчине предъявлены обвинения по части 1 статьи 264.1 УК РФ «Управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения» и части 1 статьи 228 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере».



15 февраля 2022 года липчанина оштрафовали на 30 000 рублей и лишили водительских прав на полтора года за пьяную езду. Но, по версии следствия, спустя 10 месяцев — 15 декабря 2022 года он снова сел за руль автомобиля «Лада Гранта» пьяным. У дома №2 по улице Вермишева его остановили сотрудники ГИБДД. Водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования.



Кроме того, в подлокотнике остановленного автомобиля «Лада Гранта» было обнаружено 65,7 грамма марихуаны. Следствие полагает, что в сентябре 2022 года мужчина собрал дикорастущую коноплю в лесном массиве в посёлке Силикатный, после чего хранил её в машине.



Подозреваемого, который работает монтажником и воспитывает двоих маленьких детей, теперь ждёт суд.