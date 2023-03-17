«Металлург» прервал серию неудач на юге и отменил один спарринг из-за нехватки игроков

Сезон ещё не возобновился, а у нас проблем с составом выше крыши.

Липецкий «Металлург» после трёх неудач кряду наконец-то одержал победу в контрольных матчах на сборах в Крымске. Сегодня на искусственном поле спортивной базы «Гигант» липчане добыли волевую «викторию» над тамбовским «Спартаком» - 2:1.

До рестарта чемпионата во второй лиге ещё больше двух месяцев, а главному тренеру «Металлурга» Сергею Первушину уже сложно набирать людей на игру. Из-за болезней Александра Викторова, Максима Болдырева и Дмитрия Кукишева сегодня в его распоряжении остались 15 полевых – тут особо не до выбора состава, а с учётом замен поиграть пришлось «всем живым». А что будет в ходе сезона, когда не избежать травм и дисквалификаций?

В первом тайме «Металлург» за счёт опыта ведущих футболистов владел преимуществом, но команды лишь обменялись голами. На 17-й минуте спартаковцы подали угловой, который привёл к неразберихе у наших ворот, которой воспользовался 20-летний хавбек Игорь Горелов, зимой перешедший в «Спартак» из калининградской «Балтики-БФУ» (группа 2 второй лиги) – 1:0.

Но, по сути, до перерыва это был единственный голевой момент у спартаковцев. А у «Металлурга», например, Максим Григорьев попал в перекладину.

Но липчане сумели предъявить один из своих главных козырей – опыт ведущих футболистов. На 38-й минуте Николай Иванников с углового закрутил мяч на ближнюю штангу, где его подкараулил Григорьев, головой продливший подачу вдоль ворот, а подключившийся к атаке 37-летний капитан команды Роман Войдель головой вонзил мяч в сетку. Вышел гол-красавец – 1:1.

Во втором тайме тренер тамбовчан Сергей Рыжиков (2-кратный чемпион России в воротах казанского «Рубина») выпустил на поле, по сути, новый состав, благо его команда зимой пригласила 8 новичков. Первушин замены, наоборот, придерживал. В межсезонье из-за долгов и запрета на регистрацию новичков «Металлург» впервые в истории не усилил ни один игрок.

Тем не менее, в «перетягивании футбольного каната» повезло липчанам. В начале тайма крайний защитник Андрей Алексеев заработал пенальти, а Николай Иванников его реализовал – 2:1.

Далее на поле наблюдалась в основном борьба – позиционная, силовая, бесконечное количество единоборств. Стопроцентных моментов больше не смогла создать ни одна из команд, в итоге «Металлург» выиграл.Отметим, что в феврале липчане уже обыгрывали спартаковцев в их крытом манеже с тем же счётом.



Теперь липчане проведут заключительный матч на сборе через неделю – в пятницу, 24 марта, с курским «Авангардом». А вот назначенный на 21 марта поединок с FDC «Vista» (Геленджик) отменён по просьбе липчан – в условиях кадрового шваха он команде просто не нужен. Любопытная южная команда, которая служит полигоном для обкатки в России игроков из Африки, Азии и Южной Америки, 21 января сыграет с новотроицкой «Ностой».

Чемпионат возобновится 2 апреля, когда липецкие «триста спартанцев» дома будут принимать «Калугу».

«Металлург» - «Спартак» (Тамбов) 2:1 (1:1).

Голы: 0:1 – И.Горелов, 17. 1:1 - Войдель, 26. 2:1 – Н. Иванников, с пенальти.

"Металлург": Матюша, Елеев, Смирных, Войдель, А.Белов, Анд.Алексеев (М.Сазонов, 82), Н.Иванников, Д.Поярков (Баязов, 63), М.Гайдуков (Заботкин, 82), Ахвледиани (И.Глебов, 63), М.Григорьев (Горбатенко, 82).

17 марта. Крымск. СК «Гигант».



Фото СК "Атлант"

