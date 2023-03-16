Более десяти улиц Липецка останутся без холодной воды из-за ремонтных работ на сетях

17 марта «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в четырех районах Липецка – без холодной воды полностью или частично останутся 11 улиц областного центра.





С 10:00 до 20:00 без холодной воды останется дом № 28 по улице Катукова – машина с водой подъедет к вышеуказанному дому.



С 10:00до 20:00 не будет холодной воды в доме № 21 по улице 8 Марта – цистерна с водой будет находиться возле дома.



С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в частном секторе улиц Чернышевского, Тимирязева, Флерова, Никитина, Чехова, Герцена. Воду подвезут на улицу 30 лет ВЛКСМ.



С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся дома №№ 55/4, 57, 59, 61а по улице Гагарина, № 1 по улице Липовской, в здании гимназии № 19 по адресу: улица Семашко, 68. Подвоз воды будет организован к здании гимназии (улица Семашко, 68).



17 марта ремонтные работы на электрических сетях будет проводить «Липецкэнерго».



С 14:00 до 17:00 не будет электричества на улицах Елецкой, Лескова, Павлова, Студеновской.

С 09:00 до 16:00 отключат свет в домах № 38 по улице Зоологической, №№ 2, 15, 112, 119а, 169, 175, 183а, 224 по улице Индустриальной, № 16 по улице Механизаторов, №№ 10, 15 по улице Небесной, №№ 91, 91а, 93, 93а, 95, 101, 103 по проспекту Победы, № 19 по улице Полярной, № 24а по улице Речной, № 51 по улице Садовой, № 2 по улице Сенной, №№ 40, 43 по улице Смоленской, на улицах Буденного, Сырской, в переулке Рядовом.



С 09:00 до 17:00 обесточат дома № 59 по улице Ангарской, № 6 по Елецкому шоссе, № 50 по улице Юношеской, а также садоводчества «Коммунальник», Светлана», «Тепличное» и Лебедянское шоссе.



