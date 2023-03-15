Коронавирус

21 минуту назад

За сутки в Липецкой области от COVID-19 выздоровели больше людей, чем заразились

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#коронавирус
За сутки в Липецкой области от COVID-19 выздоровели больше людей, чем заразились

Выздоровели 150 человек, а новых случаев выявили 101.

От COVID-19 в регионе за сутки никто не умер, а в больницы с вирусом положили 18 человек. Выздоровели 150 человек, при том, что выявили 101 новый случай COVID-19. Для сравнения: 15 марта 2022 года были выявлены 408 случаев инфицирования коронавирусом.

С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 180 597 случаев COVID-19, выздоровели 175 572 человека, умерли 3 960 человек.

В Воронежской области за сутки выявили 478 случаев, в Тамбовской области — 152, в Рязанской области — 107, в Орловской области — 81, в Курской области — 72, в Тульской области — 48. За последние сутки в этих регионах никто не погиб от вируса.

В России за сутки выявили 12 046 случаев COVID-19, госпитализировали 1 691 человека, выздоровели 14 089 человек, умерли 32 человека.

С начала эпидемии в стране выявили 22 454 933 случая COVID-19, выздоровел 21 806 101 человек, умерли 396 696 человек.
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#коронавирус

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