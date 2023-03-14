«Водитель автобуса взял за воротник мальчика лет 11-и и швырнул в лужу»

В Ельце полиция проводит проверку сообщений граждан о нападении водителя автобуса на школьника

Елецкие паблики в «ВКонтакте» опубликовали сообщения очевидцев об инциденте, произошедшем в пассажирском автобусе маршрута №20.«Сегодня стали невольными свидетелями неадекватного поведения водителя маршрута 20 (номер 632, но точно не помним) Автобус шёл в 15-16ч по направлению «Ольшанец».Водитель явно нервничал, резко тормозил, сигналил, когда хотел закрывал двери, а потом и вовсе вышел, взял за воротник мальчика лет 11 и швырнул в лужу.Мальчик ехал весь мокрый и грязный. Хороший мальчик. Мы с ним пообщались. Он был в шоке, как и мы все.В сообществе «Мой Елец. Новости» отписалась мама мальчика, сообщив, что она сейчас едет в полицию писать заявление.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России Липецкой области, по опубликованному материалу проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства, участники, очевидцы инцидента.