Происшествия
29 минут назад
«Водитель автобуса взял за воротник мальчика лет 11-и и швырнул в лужу»
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В Ельце полиция проводит проверку сообщений граждан о нападении водителя автобуса на школьника
Елецкие паблики в «ВКонтакте» опубликовали сообщения очевидцев об инциденте, произошедшем в пассажирском автобусе маршрута №20.
«Сегодня стали невольными свидетелями неадекватного поведения водителя маршрута 20 (номер 632, но точно не помним) Автобус шёл в 15-16ч по направлению «Ольшанец».
Водитель явно нервничал, резко тормозил, сигналил, когда хотел закрывал двери, а потом и вовсе вышел, взял за воротник мальчика лет 11 и швырнул в лужу.
Мальчик ехал весь мокрый и грязный. Хороший мальчик. Мы с ним пообщались. Он был в шоке, как и мы все.
В сообществе «Мой Елец. Новости» отписалась мама мальчика, сообщив, что она сейчас едет в полицию писать заявление.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России Липецкой области, по опубликованному материалу проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства, участники, очевидцы инцидента.
«Сегодня стали невольными свидетелями неадекватного поведения водителя маршрута 20 (номер 632, но точно не помним) Автобус шёл в 15-16ч по направлению «Ольшанец».
Водитель явно нервничал, резко тормозил, сигналил, когда хотел закрывал двери, а потом и вовсе вышел, взял за воротник мальчика лет 11 и швырнул в лужу.
Мальчик ехал весь мокрый и грязный. Хороший мальчик. Мы с ним пообщались. Он был в шоке, как и мы все.
В сообществе «Мой Елец. Новости» отписалась мама мальчика, сообщив, что она сейчас едет в полицию писать заявление.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России Липецкой области, по опубликованному материалу проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства, участники, очевидцы инцидента.
2 617
гиви
???