Происшествия

29 минут назад

«Водитель автобуса взял за воротник мальчика лет 11-и и швырнул в лужу»

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#нападение #автобус #
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«Водитель автобуса взял за воротник мальчика лет 11-и и швырнул в лужу»

В Ельце полиция проводит проверку сообщений граждан о нападении водителя автобуса на школьника

Елецкие паблики в «ВКонтакте» опубликовали сообщения очевидцев об инциденте, произошедшем в пассажирском автобусе маршрута №20.



 «Сегодня стали невольными свидетелями неадекватного поведения водителя маршрута 20 (номер 632, но точно не помним) Автобус шёл в 15-16ч по направлению «Ольшанец».

Водитель явно нервничал, резко тормозил, сигналил, когда хотел закрывал двери, а потом и вовсе вышел, взял за воротник мальчика лет 11 и швырнул в лужу.

Мальчик ехал весь мокрый и грязный. Хороший мальчик. Мы с ним пообщались. Он был в шоке, как и мы все.

В сообществе «Мой Елец. Новости» отписалась мама мальчика, сообщив, что она сейчас едет в полицию писать заявление.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России Липецкой области, по опубликованному материалу проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства, участники, очевидцы инцидента.
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#нападение #автобус #
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Комментарии (2)

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гиви

5 минут назад
Зато над бездомными кошками и собаками трясутся, Я не против заботе о бездомных животных, но возлюбить ближнего....то же не мешало бы
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???

6 минут назад
И никто из взрослых не вступился???
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