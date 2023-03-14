19 минут назад
Мэр Ельца пообещал, что водитель автобуса, толкнувший в лужу ребенка, не останется безнаказанным
Евгений Боровских сообщил, что уже связался с матерью мальчика и со свидетелями инцидента, произошедшего накануне в автобусе маршрута №20
Напомним, накануне в соцсетях появилось сообщение об инциденте елецком автобусе: «Сегодня стали невольными свидетелями неадекватного поведения водителя маршрута 20 (номер 632, но точно не помним) Автобус шёл в 15-16 часов по направлению «Ольшанец». Водитель явно нервничал, резко тормозил, сигналил, когда хотел закрывал двери, а потом и вовсе вышел, взял за воротник мальчика лет 11 и швырнул в лужу. Мальчик ехал весь мокрый и грязный. Хороший мальчик. Мы с ним пообщались. Он был в шоке, как и мы все».