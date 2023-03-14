Общество

19 минут назад

Мэр Ельца пообещал, что водитель автобуса, толкнувший в лужу ребенка, не останется безнаказанным

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#автобус #школьник #нападение
Мэр Ельца пообещал, что водитель автобуса, толкнувший в лужу ребенка, не останется безнаказанным

Евгений Боровских сообщил, что уже связался с матерью мальчика и со свидетелями инцидента, произошедшего накануне в автобусе маршрута №20

«Сегодня утром стало известно о том, что вчера в автобусе произошел неприятный инцидент. Уже связались с мамой ребенка, пообщалась с очевидцами этого происшествия, запросили камеры с видеорегистратора из автобуса. Сейчас разбираемся в происходящем, выясняем все обстоятельства. Буду держать вас в курсе. Уверяю, эта ситуация не останется безнаказанной», сообщил Евгений Боровских в своем канале в Телеграм.

Напомним, накануне в соцсетях появилось сообщение об инциденте елецком автобусе: «Сегодня стали невольными свидетелями неадекватного поведения водителя маршрута 20 (номер 632, но точно не помним) Автобус шёл в 15-16 часов по направлению «Ольшанец». Водитель явно нервничал, резко тормозил, сигналил, когда хотел закрывал двери, а потом и вовсе вышел, взял за воротник мальчика лет 11 и швырнул в лужу. Мальчик ехал весь мокрый и грязный. Хороший мальчик. Мы с ним пообщались. Он был в шоке, как и мы все».
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#автобус #школьник #нападение

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