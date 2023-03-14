Экономика

сегодня, 15:07

Липчане сократили расходы на платные услуги

7 374
#платные услуги
Липчане сократили расходы на платные услуги

Липецкстат представил данные об объеме платных услуг населению Липецкой области за январь 2023 года. 

По данным статслужбы, за первый месяц жители региона потратили на платные услуги почти 7,4 миллиарда рублей, что в сопоставимых ценах на 4,4% меньше, чем в январе 2022 года.

Больше всего липчане потратились на услуги жилищно-коммунального хозяйства - 35% от общего объема. Для трат на бытовые услуги составила 14%, на телекоммуникационные - 13%. На транспорт и медицину доля трат составила по 11%, на образование - 7%.

Бытовых услуг за январь липчанам оказано на миллиард рублей. По сравнению с прошлым годом этот показатель уменьшился на 4,5%. Среди такого вида услуг наиболее популярными стали техобслуживание и ремонт машин (26%), строительство и ремонт жилья (24%), ритуальные и парикмахерские услуги (по 12%).

7 374
#платные услуги

Комментарии (7)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Я сам слышал.

14 минут назад
А что так ? Из отчёта губернатора зарплата 42т. А у врачей тоже из доклада недавнего больше 100.
ответить

Koммунист

23 минуты назад
Патриот, и это ещё не начинали...
ответить

Патриот

24 минуты назад
гость, так в капиталистической Норвегии, например, выросли платные услуги
ответить

Патриот

26 минут назад
То ли ещё будет
ответить

гость

41 минуту назад
Патриот, капитализм зашибись!
ответить

Коммунист

58 минут назад
Да, при СССР такого не было.
ответить

Патриот

сегодня, 15:16
А что случилось то?
ответить

Еще в рубрике

Из-за санкций липчане стали чаще жаловаться на нарушения прав на финансовом рынке
#деньги #банк
Из-за санкций липчане стали чаще жаловаться на нарушения прав на финансовом рынке

01.03.2023 08:54

Экономика
Инфляцию замедлили рост производства мяса птицы, программы кредитования и снижение спроса на автомоб...
#инфляция #цены
52
Инфляцию замедлили рост производства мяса птицы, программы кредитования и снижение спроса на автомоб...

20.02.2023 19:46

Экономика
На счетах жителей Липецкой области в банках хранятся более 180 миллиардов рублей
#деньги
41
На счетах жителей Липецкой области в банках хранятся более 180 миллиардов рублей

14.02.2023 13:34

Экономика
Промышленное производство Липецкой области потеряло за год 5,5%
#промышленное производство
15
Промышленное производство Липецкой области потеряло за год 5,5%

07.02.2023 15:55

Экономика
Статистика: в декабре в Липецкой области дорожали чай, яйца, хлеб
#цены #инфляция
24
Статистика: в декабре в Липецкой области дорожали чай, яйца, хлеб

02.02.2023 14:47

Экономика
Липчане активно сдают вещи в ломбарды: выдано более 59 тысяч займов на 678 миллионов рублей
#деньги
10
Липчане активно сдают вещи в ломбарды: выдано более 59 тысяч займов на 678 миллионов рублей

25.01.2023 10:05

Экономика