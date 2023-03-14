Липчане сократили расходы на платные услуги

Липецкстат представил данные об объеме платных услуг населению Липецкой области за январь 2023 года.

По данным статслужбы, за первый месяц жители региона потратили на платные услуги почти 7,4 миллиарда рублей, что в сопоставимых ценах на 4,4% меньше, чем в январе 2022 года.



Больше всего липчане потратились на услуги жилищно-коммунального хозяйства - 35% от общего объема. Для трат на бытовые услуги составила 14%, на телекоммуникационные - 13%. На транспорт и медицину доля трат составила по 11%, на образование - 7%.



Бытовых услуг за январь липчанам оказано на миллиард рублей. По сравнению с прошлым годом этот показатель уменьшился на 4,5%. Среди такого вида услуг наиболее популярными стали техобслуживание и ремонт машин (26%), строительство и ремонт жилья (24%), ритуальные и парикмахерские услуги (по 12%).



