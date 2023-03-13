Объятия от Плющенко: липецкая фигуристка установила личный рекорд в эфире «Первого канала»

В юниорском Гран-при России наша землячка заняла высокое 6-е место, обновив личный рекорд и продемонстрировав тройной аксель.

Продолжает двигаться от одной победы к другой липецкая фигуристка Алиса Юрова.

Алисе всего 13 лет, в этом году она впервые начала выступать среди юниоров, в фигурном катании это возраст 13 – 19 лет.

На арене спортивного комплекса «Юбилейный» в Санкт-Петербурге Алиса выступила в финале юниорского Гран-при России, главном соревновании страны среди сверстников. Мечтать о победах над старшими соперницами пока не приходится, но результат Юровой превзошёл ожидания – 6-е место среди 12-ти сильнейших юниорок страны, при этом от 5-й строчки липчанку отделила всего одна десятая балла.

Юрова установила свой личный рекорд по сумме баллов – 199,45. В коротком и произвольном прокатах она неизменно занимала 6-е место, а в ходе произвольной программы выполнила элемент повышенной сложности (так называемый «ультра-си) – тройной аксель.

- Конечно, пока не без помарок, но аксель был. Юрова – умница, - восторгались комментаторы Первого канала, который вёл трансляцию соревнований на своём сайте.

Сразу после выступления Юрову обнял 2-кратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, в школе которого она берёт уроки в Москве. На лёд Юрову выводили тренеры школы «Ангелы Плющенко» Сергей Алексеев и Дмитрий Михайлов. При этом на соревнованиях липчанка продолжает представлять свою родную спортивную школу №11 и тренера Цветану Савинкову, у которой продолжает заниматься.

Первое место на Гран-при заняла москвичка Вероника Жилкина из «Ангелов Плющенко», которой в мае исполнится 15 лет – 222,45 очков, второе Дарья Садкова из Йошкар-Олы - 206,09, третье Мария Гордеева из столичного ЦСКА - 204,08.



Фото - скриншот с эфира "Первого канала"

