Вторая битва в плей-офф на льду «Звездного» осталась за «Тамбовом»

Ещё одна сенсация в серии была близка: липчане вели после двух периодов, но пропустили решающий гол на предпоследней минуте.

Во втором матче 1/8 финала плей-офф НМХЛ во дворце спорта «Звездный» молодежка «Тамбова» взяла реванш у липчан – 3:2.

Но, вопреки ожиданиям, «страшной мести» тамбовчан за вчерашний проигрыш не получилось. Гости заметно прибавили в агрессии, что вылилось в 43 броска по воротам хозяев площадки против вчерашнего 31. Но заброшенных шайб зрителям пришлось ждать почти до половины второго периода, а подвел липчан компонент, в котором вчера обе команды были чуть ли не безупречны – удаления. В первом матче парни Андрея Лунёва схлопотали лишь один малый штраф (тамбовчане – ни одного), а сегодня – шесть.



На скамейке "Липецка" весь матч было неспокойно



На 28-й минуте шайба покинула пределы площадки от клюшки нашего защитника Фёдора Попова, что судьи расценили, как умышленный выброс. А в этот момент на скамейке штрафников у липчан уже сидел Никита Воропаев, на 28 секунд наша команда осталась втроём против тамбовской пятёрки. Впрочем тамбовчанам хватило и 9-ти «ударов сердца», чтобы реализовать двойное преимущество. Богдан Сенотов со средней дистанции поразил нижний угол ворот – 1:0.

Впрочем «Липецк» отыгрался через три с половиной минуты. Арсений Лащёнов взял игру на себя, привёл шайбу в чужую зону и бросил почти от синей линии. Небольшой рикошет только дезориентировал тамбовского вратаря Дмитрия Меньшатова – 1:1.



Лащёнов (№18) сегодня забил



А под занавес периода липчане смогли убедить трибуны, что вторая сенсация возможна. На 39 секунд до второго перерыва первое звено липчан провело комбинацию, которая была похожа на ту, с помощью которой вчера «Липецк» открыл счёт: Клим Коваленко из-за ворот сделал передачу на клюшку Василию Балмашнову и тот «расстрелял» вратаря – 2:1.



Как мы все надеялись, что шайба Балмашнова станет победной



Но всё-таки в третьем периоде победитель регулярного чемпионата в Вовточной конференции сумел забросить нам ровно столько, сколько требовалось для победы. Тамбовчане вдвое «перебросали» нашу команду: 17 – 8.

На46-й минуте отличился «специалист по Липецку» Алексей Долишня, сын знаменитого форварда челябинского «Трактора» 1990-х Вячеслава Долишни. Он грамотно подставил клюшку под броско партнёра. Впрочем, к липецкой обороне в этом эпизоде есть большие вопросы: почему дважды отдали на «расстрел» Максима Пузякова и почему Долишня оказался в одиночестве на нашем «пятачке».







Игра вполне могла вкатиться в овертайм, «Липецк» и Пузяков держались. Но меньше чем за полторы минуты до сирены герой матча Сенотов оформил «дубль». Благодарить он должен защитника Даниила Колокольцева, который чуть ли не от своих ворот отдал роскошную длинную передачу прямо под синюю линию, Сенотов выкатился один на один с вратарём и переиграл его броском в дальний угол – 3:2.

Оставшееся время доигрывали минут пять: обе команды использовали тайм-ауты, «Липецк» пошёл на штурм вшестером с пустыми воротами. Два броска по воротам Сенотова липчане всё же нанесли, но неразрешимой задачей для вратаря они не стали.





Счёт в серии до трёх побед сравнялся, теперь она переезжает в Мичуринск, где тамбовские дублёры проводят домашние матчи. Следующие игры пройдут 15 и 16 марта, а если потребуется решающий пятый матч – 18 марта. Если же «Липецк» не сумеет сотворить мега-сенсацию и выбить одного из главных фаворитов, то сегодня мы наблюдали последний матч сезона в «Звездном».







МХК «Липецк» - МХК «Тамбов» - 2:2 (0:0, 2:1, 0:2).

Шайбы: 0:1 – Сенотов (Дан.Болдырев), 27:17, бол. 1:1 – Лащёнов (Д.Зубаков, Арт. Бякин), 30:42. 2:1 – Балмашнов (Коковин, К.Коваленко), 39:21. 2:2 – А.Долишня (И.Климкин), 42:52. 2:3 – Сенотов (Выдряков, Колокольцев), 58:38.

Вратари: М.Пузяков (c 59:04 без вратаря) – Дм.Меньшатов.

Штраф: 12-6. Броски: 24-43. Вбрасывания: 42-35.

Судьи: Александр Громынин (Москва), Александр Саутин (Электросталь), Иван Попов, Никита Зубаков (оба Липецк).

12 марта. Липецк. ДС «Звёздный». 1 300 зрителей.

Счёт в серии: 1–1.