Сенсацию заказывали? «Липецк» в первом матче плей-фф «уронил» фаворита

В "Звездном" прошёл, пожалуй, самый запоминающийся матч нынешнего сезона.

Липецкие хоккеисты на своём льду выиграли первый матч 1/8 финала плей-офф НМХЛ у «Тамбова» - 3:1.

А ведь многие считали, что у нашей команды нет ни малейшего шанса, и что противостояние с сильнейшей командой Западной конференции по итогам регулярного чемпионата – это «похоронка».

Но Андрей Лунёв и его команда сегодня сумели опровергнуть скептиков, причём основы своей победы «Липецк» заложил уже в дебюте игры. Уже на 4-й минуте сработала сильнейшая связка команды: Матвей Коковин укатился за ворота гостей, занял там позицию и зряче выдал передачу точно на клюшку летевшему к воротам Василию Балмашнову. Мощный бросок и на табло уже – 1:0.

А на 7-й минуте «Липецк» удвоил результат в тот момент, когда ударная «пятерка» ещё только возвращалось на площадку, меняя 4-е «звено сдерживания». Уже выскочивший на площадку Коковин из угла площадки начал голевую комбинацию, Артём Бякин стянул на себя внимание защитников, а отскочившую от его клюшки шайбу подобрал Арсений Лащенов, которому оставалось только не промахнуться по пустым воротам – 2:0.

Дублёры клуба ВХЛ явно не ожидали от липчан такой прыти, да и вообще, как минимум, весь первый период чувствовалась недооценка нашей команды со стороны гостей. Это нашло отражение в статистике бросков в первом отрезке игры – 12–6 в нашу пользу, при том, что «Липецк» провёл одну смену в меньшинстве.

Обе команды понимали цену удалениям в плей-офф, поэтому штраф нашего Фёдора Попова на 8-й минуте так и остался… единственным удалением в этом матче у обеих команд.

Во втором периоде «Тамбов» уже отчаянно давил, статистика бросков перевернулась уже в их пользу – 13-6, но стеной на последнем рубеже стоял нам Максим Пузяков, один из главных героев матча.

Отыграть одну шайбу тамбовчане сумели на 49-й минуте – липецкого голкипера всё же «пробил» Егор Верхорубов, после чего «вечер окончательно перестал быть томным».

За полторы минуты до сирены «Тамбов» взял тайм-аут и заменил вратаря шестым полевым хоккеистом. Но липчане не только отбились, за 16 секунд о конце игры Коковин сумел поразить пустые ворота – 3:1, записав на свой счёт 1+2 в этой игре.

«Липецк» вышел вперёд в серии – 1-0, завтра в 17:-00 в «Звездном» второй поединок. Напомним, что серия длится до 3-х побед одной из команд, после Липецка она переедет в Мичуринск, где тамбовские дублеры принимают соперников. Игры там назначены на 15, 16 и, если потребуется, 18 марта.



МХК «Липецк» - МХК «Тамбов» - 3:1 (2:0, 0:0, 1:1).

Шайбы: 1:0 – Балмашнов (Коковин), 03:13. 2:0 – Лащенов (Коковин, Арт.Бякин), 06:04. 2:1 – Верхорубов (Сенотов), 48:55. 3:1 – Коковин, 59:44 в пустые ворота.

Вратари: М.Пузяков – Дм.Меньшатов (58:30 – 59:44 – без вратаря).

Штраф: 2-0. Броски: 27-31. Вбрасывания: 35-34.

Судьи: Александр Громынин (Москва), Александр Саутин (Электросталь), Иван Попов, Никита Зубаков (оба Липецк).

11 марта. Липецк. ДС «Звёздный». 1 193 зрителя.

Счёт в серии: 1–0.