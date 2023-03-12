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сегодня, 10:57

«Мы играли стабильно. Как и вы – ха-ха», комментарии тренеров и видеообзор вчерашнего волейбола

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#Волейбол #видеообзор #ВК "Липецк"

Регулярный чемпионат липецкая команда завершит на последнем месте, что дальше?

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Липецкие волейболистки на своей площадке проиграли нижегородской «Спарте», занимающей всего лишь 3-е место с конца турнирной таблицы - 0:3.

- Получилось легче, чем я ожидал, - сказал после матча сербский тренер Слободан Родивоевич, работающий со «Спартой» с 2017 года, - Первая игры в сезоне, которую мы выиграли 3:0! Это означает, что мы сегодня стабильно играли. Как и ваша команда, - возможно, серб имел в виду что-то другое, но последняя фраза прозвучала, как издёвка.

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Главный тренер «Липецка» Андрей Мирнов, видимо, уже не находит слов после каждого поражения команды, поэтому давать послематчевый комментарий он вновь отправил своего помощника Александра Труша. Тот привычно начал с благодарности болельщикам, которые добрались за командой в СК «Атлант» в селе Копцевы Хутора и поздравлений соперниц с победой.

У нас была задача была отодвинуть соперника от сетки, усложнить прием, заставить атаковать с высоких мячей. Но это не очень получилось. Связующая «Спарты» Вероника Архипова провела неплохой матч, разрывала нас, как хотела, а мы не справлялись с защитой. Когда была защита - была игра. Но очень много своего брака, что толку даже от сумасшедшей защиты, если мы, подняв невероятный мяч, затем сами бьём в сетку или в аут на 5 метров….

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У «Липецка» после 23-х матчей всего 2 победы и последнее место в таблице, что только убеждает, что не всякая стабильность - хорошо.

18 марта наши девчата едут в гости к действующим чемпионкам России калининградскому «Локомотиву», затем 25 марта состоится заключительный домашний матч в Липецке с «Уралочкой» из Екатеринбурга. После этого «Липецку» останется лишь визит к Москву к лидеру столичному «Динамо» 1 апреля и регулярный чемпионат будет завершён.

Затем 21-24 апреля пройдёт ещё дополнительный тур за 11-14-е место в Суперлиги на площадке команды занявшей наиболее высокое место, сейчас 11-й идёт как раз «Спарта» и, возможно, переходные матчи за право остаться в элитном дивизионе с сильнейшей командой Высшей лиги «А».

Видео пресс-службы ВК "Липецк"

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#Волейбол #видеообзор #ВК "Липецк"

Комментарии (1)

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Интересно

сегодня, 11:27
сколько стоит городу содержание этого "удовольствия".
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