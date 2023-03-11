Погода в Липецке

сегодня, 17:05

В Липецкой области сильный ветер и до +12

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#Погода
В Липецкой области сильный ветер и до +12

В ближайшие сутки погоду в ЦФО будет определять атмосферный фронт Атлантического циклона, пройдут умеренные дожди.

Порывы южного ветра усилятся до 15-20 м/сек. В последующие двое суток атмосферное давление начнет расти, осадки прекратятся. Среднесуточные температуры воздуха составят: 12 марта – 7 градусов тепла, что на 10 градусов выше нормы 13 и 14 марта – 0-2 градуса тепла, что на 2-4 градусов выше нормы,.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 марта в Липецкой области облачно, временами дожди. Ветер южный с переходом на западный, 8-13 м/сек, ночью местами, днем повсеместно с порывами до 15-20 м/сек. Температура ночью будет от +1 до +6 градусов, днем – от +7 до +12 градусов.

В Липецке облачно, временами дожди. Температура ночью будет от +2 до +4 градусов, днем она составит от +9 до +11 градусов.

День 12 марта стал самым теплым в Липецке в 2002 году, тогда в городе было +13. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1985 году – 22 градусов мороза.

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#Погода

Комментарии (1)

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Terleev

43 минуты назад
Самый теплый день с начала года будет.
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