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41 минуту назад

Введение ЕНС аукнулось сельским поселениям нехваткой денег на социальные обязательства

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#ЕНС #налоги
Введение ЕНС аукнулось сельским поселениям нехваткой денег на социальные обязательства

Вице-губернатор Липецкой области Вячеслав Щеглеватых надеется, что регионам вернут НДФЛ и налог на имущество физлиц.

Российское ноу-хау — введенный с 1 января новый способ учета начисленных и уплаченных платежей через Единый налоговый счет (ЕНС), к которому привязали всех налогоплательщиков — тут же дал сбой. Налоговая революция, которая свела все существовавшие доселе налоговые обязательства в единый платеж, привела к тому, что львиная доля месячного объема доходов стала поступать на счета местных органов самоуправления в один день, 28 числа следующего месяца. Это привело к нехватке денег у муниципалитетов и сельских поселений на исполнение социальных обязательств и даже на выплату зарплат работникам бюджетных организаций, ведь значительную долю их бюджетов составляют налоги физических лиц — НДФЛ и налог на имущество.

В январе, когда на ЕНП перешли все налогоплательщики, органы местного самоуправления столкнулись с тем, что поступление налогов в их бюджеты началось только на восьмой рабочий день, 18 числа. Ситуацию усугубило то, что по организациям, обособленные подразделения которых находятся в разных регионах, суммы излишне уплаченных налогов (переплаты) стали автоматически зачисляться в в бюджеты других регионов. Такие ситуации пришлось разрешать в ручном режиме с участием органов федерального Казначейства.

В январе, а потом и в феврале в ряде субъектов РФ проблему отсутствия средств решили за счет получения бюджетных кредитов Минфина. В Липецкой области был выбран иной способ ликвидации случившегося кассового разрыва.

— Чтобы не сорвать выполнения расходных обязательств перед работниками бюджетной сферы 213 существующих в регионе сельских поселений, а также перед подрядными организациями, строящими объекты соцкультбыта, областное управление финансов опережающими темпами перевело на счета сельских поселений часть субсидий, субвенций и дотаций, предусмотренных правительством области на 3-4 кварталы этого года для выравнивания их бюджетной обеспеченности, — сообщил GOROD48 вице-губернатор-начальник управления финансов правительства Липецкой области Вячеслав Щеглеватых.

На эти цели в областном бюджете на 2023 год предусмотрено более 35 млрд рублей. Однако вице-губернатор, сославшись на сложность расчетов, отказался сказать, сколько средств из этой суммы получили в январе и феврале администрации сельских поселений. Вячеслав Щеглеватых выразил надежду, что уже в марте система формирования ЕНС будет отлажена в интересах всех заинтересованных сторон:

— В начале года имел место системный сбой в работе ФНС. Чтобы выяснить причины, проведены совещания в режиме ВКС с участием правительства, налоговиков, субъектов федерации. На этих совещаниях было высказано пожелание не зачислять на Единый налоговый счет ряд доходов, из которых формируются бюджеты органов местного самоуправления. Возможно, НДФЛ и налог на имущество физлиц снова вернут регионам.
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#ЕНС #налоги

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