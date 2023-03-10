Происшествия

42 минуты назад

Одни человек погиб и двое пострадали в пожаре на улице Архангельской

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#МЧС #пожар
Одни человек погиб и двое пострадали в пожаре на улице Архангельской

9 марта в Липецкой области горел дом, автомобиль бытовка и пустая квартира.

Вечером 9 марта на улице Архангельской в селе Стрелец Долгоруковского района горел ччастны дом. В пожаре погиб мужчина, пострадали 39-летний мужчина и 62-летняя женщина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

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В доме выгорела кухня на площади 20 квадратных метров.

В этот же день на улице 40 лет Октября в Липецке горел заброшенный дом. На улице Жуковского сгорел автомобиль «Ниссан», а на улице Ковалева огнем уничтожена бытовка.

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Ночью 10 марта из-за возгорания в квартире многоэтажного дома на улице 50 лет НЛМК эвакуированы пять человек. Площадь возгорания в пустой квартире составила два квадратных метра.
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#МЧС #пожар

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