Происшествия
42 минуты назад
Одни человек погиб и двое пострадали в пожаре на улице Архангельской
9 марта в Липецкой области горел дом, автомобиль бытовка и пустая квартира.
Вечером 9 марта на улице Архангельской в селе Стрелец Долгоруковского района горел ччастны дом. В пожаре погиб мужчина, пострадали 39-летний мужчина и 62-летняя женщина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.
В доме выгорела кухня на площади 20 квадратных метров.
В этот же день на улице 40 лет Октября в Липецке горел заброшенный дом. На улице Жуковского сгорел автомобиль «Ниссан», а на улице Ковалева огнем уничтожена бытовка.
Ночью 10 марта из-за возгорания в квартире многоэтажного дома на улице 50 лет НЛМК эвакуированы пять человек. Площадь возгорания в пустой квартире составила два квадратных метра.
В доме выгорела кухня на площади 20 квадратных метров.
В этот же день на улице 40 лет Октября в Липецке горел заброшенный дом. На улице Жуковского сгорел автомобиль «Ниссан», а на улице Ковалева огнем уничтожена бытовка.
Ночью 10 марта из-за возгорания в квартире многоэтажного дома на улице 50 лет НЛМК эвакуированы пять человек. Площадь возгорания в пустой квартире составила два квадратных метра.