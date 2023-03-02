Коронавирус

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В Липецкой области за сутки 152 человека вылечились от COVID-19

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#коронавирус
В Липецкой области за сутки 152 человека вылечились от COVID-19

Это самый большой показатель за последние 30 дней. Накануне сообщалось о 141 выздоровевшем.

За минувшие сутки 152 жителя Липецкой области завершили лечение от коронавирусной инфекции. это самое большое число выздоровевших  с начала постновогоднего роста заболеваемости. Диагноз «COVID-19» поставлен за прошедший день 144 жителям области, госпитализированы 10 заболевших. Смертей от болезни не произошло.  

За три года с начала эпидемии, в Липецкой области, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зарегистрированы 179 396 случаев COVID-19, выздоровели 174 260 из заболевших, умерли от коронавирусной инфекции 3 956 человек.

Среди регионов Центрального Черноземья по суточной заболеваемости Липецкая область сегодня находится на третьем месте. В Воронежской области за сутки выявлены 403 случая COVID-19, в Тамбовской — 152, в Рязанской — 97, в Тульской — 83, в Курской — 77  в Орловской области — 58. По одной смерти от коронавирсной инфекции зарегистрированы в Рязанской и Тамбовской областях.

В России за сутки выявлены 14 096 случаев COVID-19, госпитализированы 1 766 заболевших, выздоровели 13 937 человек, умерли 39 человек.

С начала эпидемии в стране зарегистрировано 22 300 004 случае болезни, выздоровели 21 645 346 из заболевших, умерли — 396 176.
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#коронавирус

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